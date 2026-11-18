Algunas enfermedades pueden desarrollarse silenciosamente durante meses o incluso años, sin provocar molestias que alerten a quienes las padecen.

Esta situación representa un desafío para la salud pública, pues la ausencia de síntomas evidentes puede retrasar las consultas médicas y hacer que los diagnósticos lleguen cuando la condición ya se encuentra avanzada.

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Uno de estos casos es el cáncer de pulmón, que continúa siendo un reto para los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Actualmente, ocupa el cuarto lugar entre los tumores más frecuentes en la población general y el tercero entre los hombres. Aunque existen herramientas para identificarlo en etapas iniciales, la desinformación y algunas creencias equivocadas pueden dificultar su detección y afectar las decisiones de los pacientes frente a los tratamientos.

De acuerdo con especialistas en oncología, aclarar estos mitos es fundamental para promover el diagnóstico oportuno y facilitar el acceso a alternativas terapéuticas que pueden mejorar el pronóstico y la calidad de vida.



Cáncer de pulmón Foto: https://medlineplus.gov/

Cinco mitos sobre el cáncer de pulmón que debe conocer

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1. Siempre presenta síntomas desde el comienzo

Esta es una de las creencias que más puede dificultar la detección temprana. En realidad, el cáncer de pulmón puede desarrollarse durante sus primeras etapas sin producir señales evidentes. Por esta razón, algunos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer a medida que progresa están la tos persistente, la presencia de sangre al toser, el dolor en el pecho, la dificultad para respirar y la pérdida de peso sin una explicación aparente.

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2. Solo las personas que fuman pueden desarrollarlo

Aunque el tabaquismo constituye el principal factor de riesgo, no es el único. Entre el 15 % y el 20 % de los casos de cáncer de pulmón se presentan en personas que nunca han fumado.

También existen otros factores asociados, como la exposición prolongada al humo de segunda mano, el asbesto, el gas radón, la contaminación ambiental y las emisiones producidas por materiales utilizados para cocinar, como la madera y el carbón.

Asimismo, determinadas alteraciones genéticas, entre ellas las mutaciones EGFR y ALK, pueden estar relacionadas con el desarrollo de este tipo de tumor.

Cáncer de pulmón Foto: Pexels

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3. Es una enfermedad exclusiva de los adultos mayores

Si bien su diagnóstico es más frecuente en personas mayores de 50 años, esto no significa que los adultos jóvenes estén completamente protegidos.

La población que desarrolla esta enfermedad ha cambiado con el tiempo. Actualmente, también se registran casos en mujeres, personas que nunca han fumado y adultos jóvenes.

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Al respecto, la doctora María Fernanda Velasco, líder médico de Oncología de Pfizer para el Clúster Norte de Latinoamérica, señaló que esta transformación en el perfil de los pacientes demuestra la importancia de brindar información precisa y promover la identificación oportuna de la enfermedad.

4. No se puede detectar antes de que aparezcan los síntomas

Contrario a esta creencia, existen herramientas para identificar la enfermedad en etapas iniciales, especialmente en personas que tienen un riesgo elevado.

Una de las principales alternativas es la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD), considerada el método estándar de detección temprana. Esta prueba permite identificar lesiones pulmonares antes de que produzcan síntomas y ha demostrado reducir el riesgo de muerte por esta enfermedad.

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Entre las personas que pueden ser candidatas a estos exámenes están los mayores de 50 años con antecedentes importantes de tabaquismo, como quienes acumulan un historial de 20 paquetes-año. Esta medida se calcula multiplicando el número de paquetes de cigarrillos consumidos diariamente por los años durante los cuales la persona ha fumado.

También deben considerarse los antecedentes de linfoma, cáncer de cabeza y cuello y algunas enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar. La pertinencia de realizar pruebas de detección debe establecerse mediante una valoración médica.

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El oncólogo clínico colombiano Ricardo Brugés Maya explicó que identificar la enfermedad oportunamente permite acceder a diferentes alternativas terapéuticas, desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos dirigidos, con posibilidades de mejorar la supervivencia y la calidad de vida.

5. Recibir un diagnóstico significa que ya no hay alternativas de tratamiento

Un diagnóstico de cáncer no significa que se hayan agotado las posibilidades de atención. Los avances en investigación, cirugía y radioterapia han ampliado las opciones disponibles para los pacientes.

Entre las alternativas actuales se encuentran la inmunoterapia y las terapias dirigidas, que, junto con la medicina de precisión, permiten seleccionar tratamientos de acuerdo con las características particulares de cada tumor y las condiciones de cada persona.

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Incluso cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, existen opciones terapéuticas para controlar su progresión y mejorar la calidad de vida.

Los especialistas coinciden en que combatir la desinformación es una parte fundamental de la prevención y atención de esta enfermedad. Reconocer los factores de riesgo, prestar atención a cambios persistentes en el organismo y consultar con profesionales de la salud son acciones que pueden contribuir a una identificación más temprana.

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Además, el abordaje requiere la participación de equipos multidisciplinarios, integrados por profesionales de distintas especialidades, que puedan establecer un tratamiento de acuerdo con las necesidades de cada paciente.