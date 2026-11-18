La Nueva EPS tendrá un nuevo interventor. La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como agente especial interventor de la entidad, luego de aceptar la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarra, quien se apartó del cargo debido a dificultades en su estado de salud que le generaron una incapacidad temporal prolongada.

Según la resolución, el Comité de Medidas Especiales recomendó aceptar la renuncia y designar un nuevo interventor en propiedad, al considerar que la permanencia de una figura suplente no era suficiente para garantizar la continuidad de la administración y la ejecución de las medidas que requiere la EPS.

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El nuevo responsable de la entidad tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad social. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Gestarsalud, cargo que ocupa desde 2024. Ese mismo año fue gerente general de Capital Salud EPS y, entre 2021 y 2022, estuvo al frente de la ADRES.

También fue gerente general de Asopagos durante 12 años, entre 2009 y 2021, y trabajó en Colsubsidio en diferentes cargos relacionados con la administración del régimen subsidiado, la seguridad social y el desarrollo de sistemas de información. Es especialista en Seguridad Social.



Nueva EPS Foto: https://saluddecaldas.gov.co/

La Superintendencia le ordenó presentar, dentro del mes siguiente a su posesión, un plan de trabajo que deberá incluir la reconstrucción y aprobación de los estados financieros de Nueva EPS, una estrategia de recuperación financiera y la depuración de la información de sus afiliados. Este último proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días hábiles, con una caracterización de los pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y materno-perinatales.

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Entre las principales obligaciones también está reducir los pendientes en la entrega de medicamentos, mediante un plan de cobertura farmacéutica que garantice el suministro de las tecnologías prescritas dentro de las 48 horas siguientes a la formulación. Además, deberá reorganizar la red de prestadores, formalizar los contratos con las instituciones públicas y privadas y evitar que las diferencias administrativas o contractuales interrumpan los tratamientos de los pacientes.

La resolución también establece que el nuevo interventor tendrá que mejorar los sistemas de información, fortalecer los mecanismos de auditoría médica, eliminar barreras administrativas para la atención de pacientes con cáncer y hacer seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutela. Asimismo, deberá adoptar medidas para resolver las controversias contractuales con hospitales y proveedores, y gestionar los riesgos jurídicos y financieros que enfrenta la entidad.

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El plan tendrá que incluir metas, indicadores de resultados, responsables y cronogramas. La Superintendencia advirtió que no será suficiente con presentar informes o acreditar actividades administrativas: el cumplimiento deberá demostrarse con resultados materiales, verificables y sostenidos.

Gutiérrez tendrá cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para aceptar la designación y posesionarse. Una vez asuma, deberá presentar informes mensuales sobre la situación financiera, jurídica, administrativa y técnico-científica de la EPS.

La Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa administrativa para administrar desde abril de 2026, una medida que, según la resolución, está vigente hasta el 10 de abril de 2027.