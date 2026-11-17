La leche A2 se presenta como una alternativa para las personas que experimentan molestias digestivas después de consumir leche convencional. Este producto, elaborado a partir de vacas seleccionadas genéticamente, no contiene la proteína A1, que puede estar relacionada con síntomas como inflamación y malestar estomacal en algunos consumidores.

Mateo Herrera Gómez, líder de mercadeo de Celema, habló con Blu Radio sobre las características de esta leche y las posibilidades que ofrece para quienes buscan mantener el consumo de productos lácteos. La conversación también abordó su uso en preparaciones tradicionales de diciembre, como la natilla, los buñuelos y el arroz con leche.

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¿Cómo funciona la leche A2 y quiénes pueden consumirla?

Herrera explicó que la diferencia está en el tipo de betacaseína presente en la leche. Mientras la convencional contiene proteínas A1 y A2, esta alternativa se obtiene de vacas que producen naturalmente la proteína A2.



“Estas vacas, esto fue un proceso que inició hace más de nueve años de la mano con nuestros ganaderos y lo que hacemos son pruebas genéticas para saber cuáles producen leche A2”, señaló.

El proceso incluye la selección de los animales, la recolección por medio de carrotanques diferenciados y el almacenamiento separado de la leche convencional. De esta manera, la compañía busca evitar que ambas se mezclen durante el procesamiento.

Natilla y buñuelo. Foto: captura de redes sociales

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El vocero indicó que algunas personas continúan presentando molestias incluso después de consumir leche deslactosada. En esos casos, explicó, el malestar podría estar relacionado con la proteína A1 y no necesariamente con la lactosa.

“Cuando eliminamos la proteína uno de la ecuación, como es en el caso de la leche A2, eliminamos esos factores posibles de inflamación”, afirmó.

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La compañía ofrece dos presentaciones: leche A2 entera y deslactosada, para responder a distintas necesidades de los consumidores.

¿Se puede preparar natilla con leche A2 en Navidad?

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de utilizar esta leche en las recetas tradicionales de diciembre. Herrera aseguró que su composición permite incorporarla en las preparaciones habituales.

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“Se puede utilizar perfectamente en todo tipo de preparaciones de cara a la temporada navideña”, sostuvo.

También explicó que quienes han dejado de consumir ciertos postres por las molestias que les produce la leche convencional podrían encontrar en esta alternativa una opción para volver a incluirlos en su alimentación.

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“Van a poder encontrar en la leche A2 una opción de volver a tener esos postres y volver a poder consumirlos”, indicó.

Sobre las preparaciones que requieren cocción, como la natilla y el arroz con leche, el representante de Celema aseguró que el producto se comporta de la misma manera que la leche tradicional.

Cualquier producto que contenga lactosuero no puede ser clasificado como leche. Foto: Pexels

¿Cambia el sabor de la leche A2?

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La leche A2 conserva las características de una leche de vaca y, de acuerdo con Herrera, no presenta cambios en su sabor, textura o color.

“No cambia ni el sabor, ni la textura, ni el color porque es una leche que igual proviene de vacas”, explicó.

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El vocero agregó que su contenido de proteína es equivalente al de la leche convencional, por lo que puede utilizarse en las mismas recetas.

Celema también cuenta con kéfir, mantequilla ghee, yogur griego y bebidas vegetales de almendras, además de otras bebidas sin calorías ni azúcares añadidos.