La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) presenta una disminución durante los últimos meses del año en Colombia. Un análisis de ACEMI encontró que, durante los dos últimos años, las dosis aplicadas entre octubre y diciembre cayeron cerca del 40 % o más, una situación que genera preocupación por la prevención de diferentes tipos de cáncer asociados a este virus.

Las cifras muestran que en 2024 se pasó de 142.070 dosis aplicadas en octubre a 75.148 en diciembre, lo que representa una reducción del 47,1 %. En 2025, la tendencia se repitió: las aplicaciones bajaron de 76.903 a 46.560 durante el mismo periodo, una caída del 39,5 %.

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Además, los registros de 2026 muestran que, entre enero y octubre, se han aplicado menos dosis que en los mismos meses del año pasado.

Ante este panorama y con el inicio de las vacaciones escolares, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Abrázame hicieron un llamado a las familias para que aprovechen esta temporada y lleven a niños, niñas y adolescentes a recibir la vacuna, que es gratuita para la población entre los 9 y 17 años.



El director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Carlos Castro, recordó que este biológico ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer relacionados con el VPH. También pidió a las autoridades nacionales y territoriales fortalecer las jornadas de vacunación y facilitar el acceso a este servicio.

El llamado se realiza este 17 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino. La Organización Mundial de la Salud plantea como meta vacunar contra el VPH al 90 % de las niñas, realizar pruebas de detección al 70 % de las mujeres y garantizar tratamiento al 90 % de quienes tengan lesiones precancerosas o cáncer invasivo.

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Actualmente, Colombia cuenta con más de 3.000 puntos de vacunación habilitados. La invitación es a no aplazar la protección y aprovechar las vacaciones para completar esta medida de prevención.