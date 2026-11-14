¿Se puede anticipar un brote de dengue? La nueva herramienta con IA que llega a Colombia

La inteligencia artificial se suma a las estrategias para combatir el dengue en Colombia. Una nueva plataforma permitirá identificar posibles brotes de esta enfermedad hasta con seis semanas de anticipación, con el propósito de que los profesionales de la salud puedan prepararse y tomar decisiones oportunas frente a los periodos de mayor riesgo de transmisión.

Se trata de Radar de Fiebre, una herramienta desarrollada por Haleon, compañía responsable de marcas como Dolex, Advil, Centrum y Sensodyne, que fue lanzada inicialmente en Colombia el pasado 11 de noviembre, con el respaldo de Dolex.

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La plataforma está diseñada para proporcionar información preventiva y educativa a médicos generales, pediatras y dependientes de farmacia. Su objetivo es facilitar la identificación de posibles incrementos en los casos de dengue y ofrecer recomendaciones y guías que contribuyan a mejorar la preparación del personal sanitario ante un eventual aumento de pacientes.

Para generar sus predicciones, Radar de Fiebre utiliza inteligencia artificial y cruza diferentes fuentes de información, entre ellas datos satelitales, meteorológicos y epidemiológicos, además de tendencias de búsqueda. Con este análisis, busca reconocer patrones asociados a la propagación de la enfermedad y advertir sobre posibles brotes con hasta 42 días de anticipación.



Dengue Foto: Alcaldía de Bucaramanga

La iniciativa estará disponible para una red aproximada de 30.000 profesionales de la salud en las regiones del país.

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Colombia enfrenta un aumento de casos de dengue en 2026

El lanzamiento de esta tecnología se produce en medio de un panorama epidemiológico que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Según las cifras entregadas por la compañía, Colombia ha registrado 98.096 casos de dengue durante 2026.

Al comparar los reportes hasta la semana epidemiológica 42 con el mismo periodo de 2025, se evidencia un incremento del 204 % en el número de contagios.

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Entre los territorios con mayores aumentos se encuentran Magdalena, con 234 %; Santa Marta, con 232 %; Amazonas, con 186 %; Bolívar, con 163 %; Casanare, con 154 %; Cesar, con 116 %, y Meta, con 55 %.

Las condiciones climáticas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Por eso, identificar tempranamente los casos y garantizar una atención médica adecuada resulta fundamental para prevenir complicaciones y reducir el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

¿Qué otros beneficios contempla la iniciativa?

Radar de Fiebre busca complementar la experiencia y el criterio de los profesionales sanitarios, brindándoles información para anticiparse a los periodos de mayor demanda y responder oportunamente ante posibles brotes.

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La estrategia también incluye un programa de Educación Médica Continua, desarrollado en colaboración con Infectoweb, que espera llegar a más de 2.000 profesionales de la salud en Colombia. La formación estará enfocada en fortalecer sus capacidades para identificar, evaluar y atender adecuadamente a los pacientes con dengue.