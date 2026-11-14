El problema que muchos pacientes con diabetes podrían estar pasando por alto, según estudio

La diabetes es una enfermedad que requiere mucho más que mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio publicado en la revista científica Journal of Diabetes advirtió sobre un problema que podría afectar a millones de pacientes: la malnutrición, una condición que puede pasar inadvertida y comprometer su estado de salud.

La investigación, que reunió a más de 18.000 adultos con diabetes, encontró que el 33 % presenta malnutrición y otro 44 % está en riesgo de desarrollarla. Estos resultados evidencian la importancia de incorporar la valoración nutricional como parte del seguimiento médico de quienes viven con esta enfermedad.

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Aunque suele relacionarse la malnutrición con un peso corporal bajo, también puede presentarse en personas con sobrepeso u obesidad. Por eso, mantener un peso aparentemente adecuado no significa necesariamente que el organismo esté recibiendo los nutrientes que necesita.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Alianza Alimentación con Propósito, integrada por diez organizaciones del sector salud, destacó la necesidad de prestar mayor atención a la alimentación y al estado nutricional de estos pacientes.



En los estudios participaron más de 100.000 personas. Foto: Magnific

¿Por qué las personas con diabetes pueden desarrollar malnutrición?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la diabetes se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, debido a que el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente.

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Sin embargo, sus efectos van más allá del control del azúcar. Las alteraciones metabólicas pueden dificultar el aprovechamiento de los nutrientes y favorecer la pérdida de masa muscular. A esto se suman las restricciones alimentarias que algunas personas adoptan sin orientación profesional y que pueden ocasionar desequilibrios nutricionales.

Estas condiciones merecen atención porque un estado nutricional inadecuado puede agravar la salud de los pacientes, aumentar el riesgo de complicaciones y favorecer hospitalizaciones prolongadas e incluso la mortalidad.

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En Colombia, la Cuenta de Alto Costo reportó 2.597.719 personas con diabetes mellitus, con corte a agosto de 2025, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la atención integral de esta población.

¿Cómo influye la nutrición en el tratamiento de la diabetes?

Una alimentación individualizada puede contribuir al control de la glucosa y mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), indicador que permite evaluar el comportamiento del azúcar en la sangre durante los últimos meses.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala que las recomendaciones nutricionales deben adaptarse al tipo de diabetes, el tratamiento, las preferencias y las condiciones de salud de cada persona. Por esta razón, no existe una dieta única para todos los pacientes.

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Los líderes de la Alianza Alimentación con Propósito señalaron que la valoración debe ir más allá del peso e incluir la identificación de pérdida muscular, cambios en la composición corporal y posibles deficiencias nutricionales.

En determinados casos, los profesionales de salud también pueden recomendar Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APMES), productos diseñados para responder a necesidades nutricionales específicas de personas con diabetes o hiperglucemia.

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Su uso debe contar con orientación profesional y complementar un plan de alimentación individualizado.

Finalmente, los especialistas destacan la importancia de combinar el seguimiento nutricional con actividad física regular, descanso adecuado y controles médicos. La detección temprana de alteraciones nutricionales puede contribuir a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes.