¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2? Seis hábitos que pueden marcar la diferencia en su salud

La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas que más preocupa a las autoridades sanitarias debido al aumento de personas diagnosticadas y a las complicaciones que puede generar cuando no se detecta y trata oportunamente. Aunque su desarrollo está relacionado con diferentes factores, incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana puede contribuir a reducir el riesgo de padecerla.

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID), cerca de 589 millones de adultos entre los 20 y 79 años viven con esta enfermedad en el mundo. La proyección para 2050 tampoco es alentadora: se estima que la cifra podría alcanzar los 852,5 millones, un incremento del 45 %.

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En Colombia, el panorama también representa un desafío. Se calcula que 3.033.800 adultos tienen diabetes, mientras que alrededor de 490.000 personas desconocen que padecen esta condición.

Uno de los principales riesgos de la diabetes tipo 2 es que puede avanzar durante años sin manifestaciones evidentes. Cuando aparecen, algunas señales de alerta son sed excesiva, hambre persistente, ganas frecuentes de orinar, cansancio inexplicable, visión borrosa y pérdida de peso involuntaria.



Sin embargo, no presentar estos síntomas no significa que una persona esté libre de la enfermedad. Por eso, los antecedentes familiares, el sobrepeso, la hipertensión y la falta de actividad física son factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el riesgo.

Diabetes / imagen de referencia. Foto: Unsplash

El endocrinólogo Miguel Omeara, asesor de la cohorte cardiovascular de Compensar, advierte sobre la importancia de no esperar a presentar molestias para consultar al médico.

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“Los chequeos médicos periódicos son fundamentales para detectar oportunamente la diabetes, incluso cuando no hay síntomas. A través de pruebas como la glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada (HbA1c), los profesionales pueden identificar alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre”, explicó.

Seis hábitos que pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 2

Adoptar cambios progresivos en las rutinas diarias puede favorecer la salud metabólica y disminuir los factores de riesgo. Estas son seis recomendaciones del especialista:



Mantener una alimentación equilibrada: incluir verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales y alimentos frescos. También se recomienda reducir las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados. Hacer ejercicio regularmente: realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar, nadar o montar bicicleta. Los ejercicios de fuerza también favorecen la salud muscular y metabólica. Cuidar el peso corporal: en personas con sobrepeso u obesidad, perder peso de manera gradual y sostenible puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Dormir lo suficiente: establecer horarios regulares de descanso y procurar una buena calidad del sueño contribuye al bienestar general y al mantenimiento de hábitos saludables. Prestar atención a la salud emocional: manejar el estrés y la ansiedad es importante para mantener rutinas de alimentación, ejercicio y autocuidado. Cuando sea necesario, se recomienda buscar acompañamiento profesional. Evitar el cigarrillo y moderar el alcohol: estas medidas ayudan a disminuir otros factores que pueden comprometer la salud cardiovascular y metabólica.

¿Por qué es importante la detección temprana?

Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados sin tratamiento, pueden aparecer complicaciones que afectan diferentes órganos, entre ellas enfermedades cardiovasculares, daño renal, alteraciones en la retina y problemas neurológicos. También pueden presentarse lesiones de difícil cicatrización.

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Frente a este panorama, Compensar cuenta con el Programa de Atención Específica Integral (AEI), que ofrece educación y seguimiento a personas con enfermedades crónicas mediante profesionales de nutrición, psicología y enfermería.

La entidad también desarrolla iniciativas como Sano Equilibrio, dirigida a afiliados de sus planes de salud con diagnóstico de obesidad o diabetes, y Yo me cuido, orientada a promover la participación activa de los pacientes en su bienestar.

El llamado de los especialistas es a entender que la prevención no comienza cuando aparece un diagnóstico. Los controles médicos, la información confiable y las decisiones cotidianas son herramientas fundamentales para reducir riesgos y favorecer una mejor calidad de vida.