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Blu Radio  / Salud  / Dengue en Colombia: casi 98 mil contagios y 65 muertes confirmadas
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Dengue en Colombia: casi 98 mil contagios y 65 muertes confirmadas

Expertos advierten sobre el aumento de casos en 25 territorios y entregan recomendaciones para evitar nuevos contagios y reconocer los signos de alarma.

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
El aedes aegypti es transmisor del dengue.
AFP.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Colombia ya registra 97.894 casos de dengue acumulados, según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 43. De ese total, 59.472 corresponden a personas que no presentan signos de alarma, 37.443 sí presentan estas señales y 979 han desarrollado dengue grave.

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La situación también genera preocupación por las muertes asociadas a la enfermedad. A la fecha, se han notificado 245 fallecimientos probables, de los cuales 65 fueron confirmados, 135 descartados y 45 continúan bajo investigación.

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Meta encabeza la lista de territorios con más contagios, con 14.131 casos, seguido de Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094. Además, el Instituto Nacional de Salud identificó un aumento superior al 30 % de los contagios en 25 entidades territoriales, entre ellas Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre.

Ante este panorama, Silvana Zapata, integrante de la Asociación Colombiana de Epidemiología, hizo un llamado a fortalecer la vigilancia de la enfermedad y a trabajar desde los hogares para evitar la reproducción del mosquito transmisor. La experta recomendó mantener tapados los depósitos de agua, lavar los recipientes, limpiar canaletas y desagües, y eliminar cualquier elemento que pueda acumular agua, incluidos floreros y bebederos de mascotas.

La especialista resumió estas medidas en cuatro acciones: lavar, tapar, voltear y eliminar los posibles criaderos. También recomendó utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas y proteger puertas y ventanas con mosquiteros.

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Por su parte, Mauricio Bernal, asesor médico de vacunas de Takeda Colombia, advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alarma, especialmente cuando la fiebre comienza a desaparecer, pues esto no significa necesariamente que la persona esté fuera de peligro.

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Entre las señales que requieren atención médica inmediata están el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, los sangrados, la somnolencia excesiva, la irritabilidad y las dificultades para respirar. También recomendó mantener una buena hidratación y evitar la automedicación. Según explicó, para controlar la fiebre y el dolor se debe preferir el acetaminofén y evitar medicamentos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico, que pueden empeorar el cuadro.

Los expertos coinciden en que la prevención del dengue requiere acciones conjuntas entre las autoridades sanitarias y la ciudadanía, especialmente en los departamentos donde se concentra el mayor número de contagios.

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