¿Qué es el ébola y cómo se contagia?, síntomas, formas de transmisión y riesgos del virus

Luego de que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) anunciaran el inicio de investigaciones epidemiológicas y pruebas de laboratorio para confirmar o descartar un posible caso de ébola en el país, tras identificar a dos ciudadanos colombianos que regresaron de la República Democrática del Congo y fueron diagnosticados con malaria.

Uno de los pacientes, de 33 años, falleció el 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira, Valle del Cauca. El segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

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Es importante aclarar que, hasta el momento, el ébola no ha sido confirmado en estos pacientes. Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer si existe o no presencia del virus.

¿Qué es el ébola y por qué representa un riesgo para la salud?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad por el virus del Ébola es una infección grave que puede afectar a los seres humanos y provocar complicaciones que, en algunos casos, terminan en la muerte.



Se trata de una enfermedad que fue identificada por primera vez en 1976, luego de dos brotes registrados en África, uno de ellos en la actual República Democrática del Congo, cerca del río Ébola, del cual tomó su nombre.

La OMS señala que existen diferentes virus capaces de provocar enfermedades de este tipo, entre ellos el virus del Ébola, el virus del Sudán y el de Bundibugyo. Su gravedad y las posibilidades de tratamiento dependen del virus causante.

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Según la organización internacional, la tasa media de letalidad de la enfermedad por el virus del Ébola ronda el 50 %, aunque en brotes anteriores ha variado entre el 25 % y el 90 %.

Esto significa que no todas las personas infectadas fallecen, pero sí se trata de una enfermedad que requiere atención médica inmediata y medidas estrictas de control.

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¿Cómo se contagia el virus del Ébola?

Una de las principales características del ébola es que su transmisión ocurre por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada que ya presenta síntomas o que falleció a causa de la enfermedad. De acuerdo con la OMS, las principales formas de transmisión son:

Controles por brote de ébola. Foto: EFE.

Contacto con sangre : entrar en contacto directo con la sangre de una persona enferma.

: entrar en contacto directo con la sangre de una persona enferma. Fluidos corporales : exposición a saliva, orina, heces, vómito, sudor y otras secreciones de una persona infectada.

: exposición a saliva, orina, heces, vómito, sudor y otras secreciones de una persona infectada. Objetos contaminados : tocar superficies, prendas de vestir, ropa de cama, agujas u otros elementos que hayan estado en contacto con fluidos de una persona enferma.

: tocar superficies, prendas de vestir, ropa de cama, agujas u otros elementos que hayan estado en contacto con fluidos de una persona enferma. Contacto con animales infectados : la transmisión también puede producirse al manipular animales silvestres infectados, vivos o muertos, como murciélagos frugívoros y primates.

: la transmisión también puede producirse al manipular animales silvestres infectados, vivos o muertos, como murciélagos frugívoros y primates. Contacto con cadáveres: las ceremonias funerarias que implican manipulación o contacto directo con personas fallecidas por ébola pueden representar un riesgo de contagio.

La organización internacional aclara que una persona infectada no transmite el virus mientras no presente síntomas. Sin embargo, puede contagiar mientras el virus permanezca en su sangre.

¿Se transmite por el aire?

Según la OMS, el ébola no se propaga como la influenza o el COVID-19. No existe evidencia de que se transmita por el aire, el agua o los alimentos, ni por el simple hecho de compartir un espacio con una persona infectada.

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Por esta razón, el contacto directo con fluidos corporales y los elementos contaminados constituye uno de los principales factores de riesgo.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después de la exposición al virus. En sus primeras etapas, la enfermedad puede confundirse con otras infecciones, debido a que algunas manifestaciones son similares. Según la OMS, las principales señales de alerta son:



Fiebre.

Cansancio intenso y debilidad.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Dolor de garganta.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Erupciones en la piel.

Deterioro de las funciones del hígado y los riñones.

En algunos pacientes también pueden presentarse hemorragias internas y externas, como sangrado por la nariz, las encías o presencia de sangre en el vómito y las heces.

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Sin embargo, la OMS advierte que los sangrados no son necesariamente una manifestación frecuente y pueden aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad.

Es importante tener en cuenta que presentar fiebre, dolor muscular o diarrea no significa necesariamente que una persona tenga ébola. Se requiere una valoración médica y pruebas de laboratorio para establecer el diagnóstico.

OMS alerta por brote de ébola AFP

¿Por qué es tan peligroso el virus del Ébola?

El principal riesgo de esta enfermedad está relacionado con su capacidad para provocar complicaciones graves en diferentes órganos y sistemas del cuerpo.

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En los casos más severos, los pacientes pueden desarrollar alteraciones en el funcionamiento del hígado y los riñones, deshidratación intensa, hemorragias y otras complicaciones que pueden ocasionar la muerte.

La OMS estima que la tasa media de letalidad ronda el 50 %, aunque en brotes anteriores ha oscilado entre el 25 % y el 90 %.

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Esto no significa que todas las personas infectadas tengan el mismo pronóstico. La gravedad depende de diferentes factores y la atención médica temprana puede mejorar las posibilidades de supervivencia.

De hecho, la organización destaca que la rehidratación y el tratamiento de los síntomas son fundamentales para atender a los pacientes.

