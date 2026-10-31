Lo que se sabe del posible caso de ébola en Colombia: esto dice el Ministerio de Salud y el INS

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron este 31 de octubre de 2026 que adelantan acciones de vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca, luego de identificar a dos ciudadanos colombianos procedentes de la República Democrática del Congo (RDC) que fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum.

Debido al antecedente de viaje a ese país africano y a que los pacientes presentaban fiebre, las autoridades activaron los protocolos de vigilancia establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola. Sin embargo, según el comunicado oficial, hasta el momento los diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria.

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¿Hay un caso de ébola en Colombia?

De acuerdo con el MinSalud y el INS, no hay un caso confirmado de ébola en el país. Las muestras correspondientes ya fueron tomadas y se adelantan las verificaciones de laboratorio como parte del protocolo que se aplica a personas con síntomas febriles y antecedentes de viaje a zonas como la RDC.



Las autoridades precisaron que estas actuaciones hacen parte de los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta ante eventos de interés en salud pública.

Un paciente murió en Palmira

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Según la información preliminar entregada por las entidades, uno de los pacientes, de 33 años, falleció este 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira. El segundo, de 50 años, permanece vivo, bajo aislamiento y con atención médica en Cali.

Seguimiento a contactos en Cali y Palmira

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La investigación epidemiológica continúa para establecer con mayor precisión los lugares por los que se desplazaron los pacientes en territorio africano, sus antecedentes de exposición y la posible identificación de contactos.

Los equipos de respuesta del INS y las autoridades territoriales de salud avanzan en la investigación de campo en Cali y Palmira. Además, se realiza seguimiento a dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes refieren tener diagnóstico de malaria y estar en tratamiento.

¿Qué es la malaria por Plasmodium falciparum?

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La malaria es una enfermedad causada por parásitos que se transmiten a través de la picadura de mosquitos infectados. El Plasmodium falciparum es la especie asociada a los cuadros más graves de la enfermedad, que pueden ser mortales si no se trata a tiempo.

Qué dicen las autoridades

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El Ministerio de Salud y el INS indicaron que mantienen la coordinación con las autoridades sanitarias territoriales y con las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y el procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes.