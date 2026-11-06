El alimento que no debería faltar en su desayuno: ayuda a controlar el colesterol y el azúcar

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, pues representa la primera oportunidad para proporcionar al organismo los nutrientes y la energía que necesita después de varias horas de descanso.

Entre las diferentes alternativas para comenzar la jornada, hay un alimento que se destaca por sus propiedades nutricionales y los beneficios que puede aportar a la salud: la avena.

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Este cereal es reconocido por su contenido de fibra, proteínas, vitaminas y minerales, una combinación que lo convierte en una opción para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Además, su consumo habitual puede favorecer la digestión, contribuir al control del colesterol y ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Avena / Plato de avena Foto: pexels

De acuerdo con recomendaciones nutricionales y revisiones sobre alimentación saludable, incorporar avena en el desayuno también puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad. Esto resulta especialmente útil para evitar que aparezca hambre poco tiempo después de comer y reducir la necesidad de consumir alimentos entre comidas.



La importancia de esta primera comida está relacionada con el periodo de ayuno nocturno, que generalmente comprende entre ocho y doce horas. Durante ese tiempo, el organismo continúa utilizando energía para mantener sus funciones. Por eso, al comenzar el día, necesita recibir nutrientes que contribuyan a recuperar las reservas energéticas y favorecer el funcionamiento del cerebro y el cuerpo.

¿Cuáles son los beneficios de consumir avena en el desayuno?

Uno de los principales componentes de la avena es el beta-glucano, un tipo de fibra soluble que ha despertado el interés de la comunidad científica por sus efectos sobre diferentes indicadores de salud.

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La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard destaca que esta fibra puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Este efecto resulta relevante porque mantener niveles elevados de colesterol LDL está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

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Asimismo, el beta-glucano puede favorecer el control de la glucosa en la sangre, debido a que ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos. De esta manera, la avena puede formar parte de una alimentación orientada a mantener niveles de azúcar más estables.

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Otro de sus aportes está relacionado con la sensación de saciedad. Su combinación de fibra y proteínas permite que la persona se sienta satisfecha durante más tiempo después de desayunar, lo que puede ayudar a controlar las cantidades de comida que consume a lo largo de la jornada.

Avena: un alimento rico en fibra, proteínas y minerales

Además de los beta-glucanos, la avena contiene otros nutrientes que participan en diferentes procesos del organismo. Entre sus principales propiedades nutricionales se encuentran:



Fibra soluble e insoluble: favorece el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye a mantener un tránsito intestinal adecuado. Los beta-glucanos son especialmente importantes por su relación con la salud cardiovascular y metabólica.

favorece el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye a mantener un tránsito intestinal adecuado. Los beta-glucanos son especialmente importantes por su relación con la salud cardiovascular y metabólica. Proteínas: aporta proteínas de origen vegetal que contribuyen al mantenimiento de los tejidos. Su combinación con alimentos como la leche o el yogur permite complementar el aporte de aminoácidos.

aporta proteínas de origen vegetal que contribuyen al mantenimiento de los tejidos. Su combinación con alimentos como la leche o el yogur permite complementar el aporte de aminoácidos. Vitaminas del grupo B: contiene nutrientes que participan en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso.

contiene nutrientes que participan en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. Minerales: aporta fósforo, magnesio, potasio, hierro, calcio y otros minerales necesarios para diferentes funciones del cuerpo, entre ellas la actividad muscular y el mantenimiento de los huesos.

aporta fósforo, magnesio, potasio, hierro, calcio y otros minerales necesarios para diferentes funciones del cuerpo, entre ellas la actividad muscular y el mantenimiento de los huesos. Carbohidratos complejos: constituyen una fuente de energía para el organismo. Cuando se consume en su presentación integral, su contenido de fibra favorece una liberación más gradual de la energía.

constituyen una fuente de energía para el organismo. Cuando se consume en su presentación integral, su contenido de fibra favorece una liberación más gradual de la energía. Bajo contenido de sodio: la avena natural contiene poca cantidad de este mineral, por lo que puede incluirse en una alimentación que busque moderar el consumo de sal.

De acuerdo con la información nutricional de este cereal, una taza puede aportar aproximadamente cinco gramos de proteína y cuatro gramos de fibra, aunque estas cantidades varían dependiendo de la presentación y la preparación.

¿Cómo consumir avena para aprovechar sus propiedades?

La avena es un alimento versátil que puede incorporarse de diferentes maneras al desayuno. Una de las alternativas más sencillas consiste en prepararla con leche o agua y complementarla con frutas, frutos secos o semillas.

Avena LauriPatterson/Getty Images

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También puede agregarse a un yogur natural o utilizarse como ingrediente para preparar pancakes y otras recetas caseras. Estas combinaciones permiten sumar nutrientes y variar la alimentación sin necesidad de recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

Sin embargo, es importante prestar atención a los productos que se comercializan como avena instantánea o mezclas listas para consumir. Algunas presentaciones contienen azúcares añadidos, saborizantes y cantidades adicionales de sodio que pueden modificar su perfil nutricional.

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Por esta razón, una recomendación es elegir avena natural, preferiblemente integral y sin azúcar añadida, y controlar los ingredientes que se incorporan durante su preparación.

Aunque sus propiedades la convierten en una buena alternativa para el desayuno, es importante recordar que ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud o previene enfermedades. Sus beneficios se aprovechan mejor cuando hace parte de una alimentación variada, acompañada de actividad física y otros hábitos saludables.