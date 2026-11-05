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Corredora murió durante una maratón por rabdomiólisis: síntomas de esta peligrosa afección

La emergencia ocurrió cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a la meta. Los especialistas advierten sobre las señales de alerta de esta condición y sus complicaciones.

Corredora murió durante una maratón por rabdomiólisis
La joven estaba a tres kilómetros de la meta cuando cayó al suelo.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La muerte de una deportista de 24 años durante una competencia de resistencia física puso la atención sobre una condición médica que puede tener consecuencias graves cuando no se identifica a tiempo: la rabdomiólisis.

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Se trata de Rachel Apa, una corredora estadounidense que participaba por primera vez en el Maratón de Nueva York. La joven se desplomó en Central Park, a poco más de tres kilómetros de llegar a la meta, durante la carrera del domingo 1 de noviembre. Según NBC New York, fue trasladada en estado crítico al hospital Mount Sinai, donde falleció horas después. Su padre confirmó a NBC News que los médicos atribuyeron su muerte a una rabdomiólisis.

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Apa había asumido el desafío deportivo para homenajear a su abuelo, quien padeció párkinson, y recaudar fondos destinados a la lucha contra esta enfermedad.

¿Qué es la rabdomiólisis y por qué puede ser peligrosa?

De acuerdo con MedlinePlus, la rabdomiólisis se produce cuando las fibras musculares se deterioran y liberan su contenido al torrente sanguíneo. Entre las sustancias que salen del músculo está la mioglobina, una proteína que llega a los riñones para ser eliminada.

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Cuando esta sustancia se acumula, puede generar daños en las células renales y provocar una insuficiencia renal aguda, una de las complicaciones más graves de esta condición.

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El esfuerzo físico extremo, como correr una maratón, es uno de los factores que pueden desencadenarla. Sin embargo, también puede aparecer por traumatismos, deshidratación severa, temperaturas corporales extremas, infecciones, convulsiones y algunas enfermedades musculares hereditarias. Determinados medicamentos y sustancias también están relacionados con su aparición.

¿Cuáles son los síntomas de la rabdomiólisis?

Sus manifestaciones pueden confundirse con las molestias habituales después de hacer ejercicio. No obstante, existen señales que requieren especial atención:

  • Dolor, rigidez o debilidad muscular fuera de lo habitual.
  • Hinchazón en las zonas musculares afectadas.
  • Orina oscura, rojiza o similar al color del té o una gaseosa de cola.
  • Disminución en la cantidad de orina.
  • Cansancio extremo y dolor articular.

El cambio de color en la orina y la reducción de su producción son señales de alarma que requieren valoración médica urgente. No deben atribuirse simplemente al cansancio o a la deshidratación después de entrenar.

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¿Cómo prevenir complicaciones?

La preparación progresiva antes de realizar actividades físicas exigentes, una hidratación adecuada y la atención a las señales del organismo son medidas importantes para reducir riesgos.

Las personas que pasan de una vida sedentaria a entrenamientos intensos deben evitar someter sus músculos a esfuerzos para los que no están preparados.

Aunque no todos los casos de rabdomiólisis tienen consecuencias graves, el diagnóstico y tratamiento oportunos son fundamentales. Según un informe del Hospital Metropolitano de Quito, la atención temprana permite disminuir las complicaciones y la mortalidad asociadas a esta condición.

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