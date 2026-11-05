EEUU y Venezuela ejecutaron bombardeo conjunto contra campamento del ELN en Apure

En un hecho calificado como histórico y sin precedentes en las últimas décadas, fuerzas militares del gobierno venezolano, con el apoyo estratégico y tecnológico de Estados Unidos, llevaron a cabo un contundente ataque aéreo contra un campamento del ELN ubicado en el suroeste del estado Apure. El bombardeo, ejecutado en las inmediaciones del caserío Buena Vista del Meta, una población de aproximadamente mil habitantes cercana al departamento colombiano del Vichada, dejó un saldo final de 23 personas fallecidas, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

El operativo conjunto y el uso de tecnología militar

Según reveló el diario The New York Times y confirmaron al menos cuatro funcionarios de la administración de Donald Trump, la incursión armada contó con la participación activa de Estados Unidos en territorio venezolano.

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Durante la maniobra se emplearon drones, helicópteros artillados y armamento de ambos países. De acuerdo con los detalles brindados, los drones utilizados para el ataque son operados habitualmente por las fuerzas estadounidenses desde su propio territorio. Las informaciones señalan que el campamento atacado funcionaba principalmente como un centro de distribución de cocaína.

Impacto en la zona fronteriza y traslado de víctimas

El despliegue militar generó una fuerte conmoción en la región fronteriza. La cifra inicial de víctimas pasó de 19 a 23 muertos, entre los cuales se encuentran integrantes de la guerrilla y algunos de sus familiares.



Sobre la situación de los fallecidos y la logística posterior al ataque, Juan Francisco García, coordinador de la ONG de derechos humanos FundaRedes, ofreció detalles del panorama en el terreno:

De igual forma, se dio a conocer que un grupo significativo de heridos fue trasladado al lado colombiano de la frontera para recibir atención médica.

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Este bombardeo evidencia lo que defensores de derechos humanos consideran un cambio drástico en la doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual históricamente había mantenido una postura de neutralidad y tolerancia ante la presencia de la guerrilla colombiana en la zona fronteriza.

Escuche aquí la entrevista: