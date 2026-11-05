Mujer de 26 años murió tras apoyarse y caer por una ventana rota del séptimo piso de un hotel

Una mujer de 26 años murió luego de caer desde el séptimo piso de un hotel, después de que una estructura de aluminio de una ventana cediera cuando ella se apoyó. La joven, identificada como Renata Rebeca, cayó sobre una marquesina ubicada en la entrada del establecimiento. Aunque recibió asistencia, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del martes 3 de noviembre en el Hotel Rio Poty, ubicado en San Luis, Brasil. Según la reconstrucción de la Policía Civil de Maranhão, Renata estaba en uno de los pasillos del séptimo piso junto a su novio, Leonardo Augusto Pinto França.

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En determinado momento, la joven se sentó en el marco de una ventana y apoyó la espalda sobre una estructura de aluminio. Sin embargo, el soporte cedió y se desprendió, provocando su caída desde esa altura.

Cámaras de seguridad registraron los momentos previos al accidente

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido. En las imágenes se observa a la pareja caminando por uno de los pasillos y, posteriormente, a Renata sentada junto a la ventana, antes de que se produjera el desprendimiento.



➡️ Jovem morre após cair do 7º andar de hotel ao tentar sentar em Janela



Identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, a mulher tentou se sentar em uma janela, mas uma estrutura de alumínio se soltou. Caso ocorreu em São Luís, nesta terça (3/11) pic.twitter.com/pPKSRlxWMH — Metrópoles (@Metropoles) November 4, 2026

El material también permitió observar la reacción de su novio después de la caída, quien permaneció unos segundos en el lugar hasta que se acercó un empleado del establecimiento.

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Leonardo Augusto Pinto França fue trasladado a una dependencia policial para entregar su versión de los hechos. Sin embargo, tras analizar las imágenes y escuchar su testimonio, los investigadores descartaron, por el momento, que tuviera participación en la muerte de la joven. El hombre fue dejado en libertad y no es considerado sospechoso.

Durante su declaración, reconoció que ambos habían consumido bebidas alcohólicas antes del accidente y aseguró que no recordaba el momento exacto de la caída.

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Investigan las condiciones de la ventana del hotel

La pareja era oriunda del estado de Pará y había llegado a San Luis el 28 de octubre para participar en un campeonato de póker. Tenían previsto regresar a su provincia el mismo martes en que ocurrió la tragedia.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una muerte accidental, aunque la investigación continúa para determinar por qué cedió la estructura. La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão informó que especialistas inspeccionaron el hotel y analizaron los componentes de la ventana para establecer si existían fallas de instalación, problemas estructurales o irregularidades en su mantenimiento.

Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Renata y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.