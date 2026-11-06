Afidro propone nueve medidas para conseguir más de $5 billones y aliviar deudas del sistema de salud

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, presentó nueve alternativas para conseguir más de cinco billones de pesos que permitan fortalecer las finanzas del sistema de salud y responder a las deudas que actualmente tiene el sector.

Entre las principales propuestas está utilizar los recursos que se recaudan por los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que representarían cerca de 2,5 billones de pesos. La organización plantea que este dinero se destine a financiar la atención en salud y, mientras se define su uso, ayudar a cubrir obligaciones pendientes del Estado.

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Otra de las alternativas consiste en utilizar cerca de 1,55 billones de pesos que están en cuentas de entidades territoriales y que podrían ayudar a pagar servicios de salud, financiar la atención de personas sin aseguramiento y respaldar a los hospitales públicos.

AFIDRO también propone tomar durante cinco años una parte de los aportes que reciben las cajas de compensación familiar para destinarla a la salud. Según sus cálculos, esta medida podría representar 1,16 billones de pesos, sin afectar los recursos destinados a vivienda y programas para niños y adolescentes.



A estas iniciativas se suman nuevos cobros a las apuestas en línea, que pasarían del 15 al 20 por ciento, y un impuesto del 6 por ciento a las compras y servicios de videojuegos, como suscripciones, recargas y monedas virtuales. Entre ambas medidas se estima conseguir más de 339 mil millones de pesos.

La propuesta también contempla utilizar recursos del llamado lotto en línea para cubrir deudas del Estado por servicios de salud, así como explorar otras alternativas, entre ellas el uso de regalías, bonos financiados por inversionistas privados y dineros disponibles de procesos judiciales para ayudar a cubrir los pagos por la atención de los pacientes.

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Sin embargo, Afidro aclaró que los más de cinco billones de pesos corresponden a cálculos potenciales y no a dinero que esté disponible de inmediato. Cada alternativa deberá revisar su viabilidad y contar con las aprobaciones necesarias para poder implementarse.

La organización aseguró que estas propuestas buscan abrir una discusión con el Gobierno y el Congreso sobre nuevas fuentes de recursos para el sistema de salud, en medio de las dificultades financieras que enfrenta el sector.

