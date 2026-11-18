La Superintendencia Nacional de Salud autorizó el cambio en la composición accionaria de Aliansalud EPS, una operación que permitirá la adquisición indirecta del 75,25 % de las acciones de la entidad.

La decisión se conoció luego de que la Supersalud revisara nuevamente el caso y resolviera el recurso de reposición presentado frente a la determinación inicial. Durante este proceso, la entidad solicitó y analizó pruebas adicionales para comprobar que la operación cumpliera con los requisitos establecidos por la ley.

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En otras palabras, la superintendencia verificó que quienes asumirán esta participación cumplan con las condiciones legales y financieras necesarias, y que tengan la capacidad para responder por la operación de la EPS.

La autorización, sin embargo, no significa que la entidad quede libre de obligaciones. Aliansalud deberá cumplir las reglas vigentes y los compromisos establecidos por la Supersalud, especialmente en lo relacionado con el manejo de la empresa y el control de los riesgos.



Uno de los principales puntos que deberá garantizar la EPS es que este cambio de propietarios no afecte la atención de sus usuarios. Por eso, tendrá que mantener el funcionamiento de sus servicios y asegurar la continuidad de la atención para sus más de 250.000 afiliados.

La superintendencia señaló que continuará vigilando a Aliansalud para comprobar que se cumplan las condiciones bajo las cuales fue autorizada la operación y que los usuarios no vean afectado su derecho a recibir atención en salud.