La IA le apuesta a la detección temprana de enfermedades: El Radar, programa 31 de octubre de 2026

En El Radar de este sábado, 31 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó la convocatoria YLAI para emprendedores colombianos que buscan capacitarse en Estados Unidos y el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para anticipar riesgos de salud y facilitar el acceso a chequeos preventivos.



Annika Betancur, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, presentó la convocatoria del programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), una beca élite para capacitar durante cuatro semanas a emprendedores colombianos de entre 25 y 35 años en Estados Unidos en junio de 2027. Explicó que los aspirantes deben liderar un negocio con fines de lucro, residir en el país y contar con un dominio fluido del idioma inglés: "Nosotros estamos amplificando mucho la convocatoria para recibir muchas solicitudes, pero para también compartir el mensaje para emprendedores: el próximo año o en dos años estudien inglés, pónganse las pilas para acceder a ese nivel de inglés".

presentó la convocatoria del programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), una beca élite para capacitar durante cuatro semanas a emprendedores colombianos de entre 25 y 35 años en Estados Unidos en junio de 2027. Explicó que los aspirantes deben liderar un negocio con fines de lucro, residir en el país y contar con un dominio fluido del idioma inglés: "Nosotros estamos amplificando mucho la convocatoria para recibir muchas solicitudes, pero para también compartir el mensaje para emprendedores: el próximo año o en dos años estudien inglés, pónganse las pilas para acceder a ese nivel de inglés". Juan Felipe Forero, CEO de Corpus AI, detalló el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial orientada a predecir y prevenir riesgos cardiorenometabólicos como infartos, accidentes cerebrovasculares y diabetes mediante muestras de sangre y orina. Subrayó la relevancia de masificar estos chequeos preventivos a costos accesibles para la población: "La idea un poquito también hemos dicho nosotros es cómo democratizar ese chequeo ejecutivo que hoy solo se puede hacer el 0.001% de la población, pues con 350.000 pesos creo que ya vamos a poder acceder muchos más a este chequeo y atacar la causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo".

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