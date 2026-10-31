La IA le apuesta a la detección temprana de enfermedades: El Radar, programa 31 de octubre de 2026

Actualizado: 31 de oct, 2026
En El Radar de este sábado, 31 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó la convocatoria YLAI para emprendedores colombianos que buscan capacitarse en Estados Unidos y el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para anticipar riesgos de salud y facilitar el acceso a chequeos preventivos.
- Annika Betancur, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, presentó la convocatoria del programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), una beca élite para capacitar durante cuatro semanas a emprendedores colombianos de entre 25 y 35 años en Estados Unidos en junio de 2027. Explicó que los aspirantes deben liderar un negocio con fines de lucro, residir en el país y contar con un dominio fluido del idioma inglés: "Nosotros estamos amplificando mucho la convocatoria para recibir muchas solicitudes, pero para también compartir el mensaje para emprendedores: el próximo año o en dos años estudien inglés, pónganse las pilas para acceder a ese nivel de inglés".
- Juan Felipe Forero, CEO de Corpus AI, detalló el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial orientada a predecir y prevenir riesgos cardiorenometabólicos como infartos, accidentes cerebrovasculares y diabetes mediante muestras de sangre y orina. Subrayó la relevancia de masificar estos chequeos preventivos a costos accesibles para la población: "La idea un poquito también hemos dicho nosotros es cómo democratizar ese chequeo ejecutivo que hoy solo se puede hacer el 0.001% de la población, pues con 350.000 pesos creo que ya vamos a poder acceder muchos más a este chequeo y atacar la causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo".
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