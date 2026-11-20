La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) anunció la incorporación de la Sociedad Colombiana de Médicos Generales (SOCOMEG), que representa a cerca de 56.000 profesionales en todo el territorio nacional. El anuncio se dio durante la conmemoración de los 70 años de la organización, en un encuentro realizado en la Academia Nacional de Medicina.

Con esta adhesión, la ACSC pasa a reunir 71 sociedades médicas, entre organizaciones de especialistas y médicos generales, y amplía su capacidad de representación en las discusiones relacionadas con el sistema de salud.

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El presidente de SOCOMEG, Jorge Leonardo Sánchez, señaló que esta integración permitirá que los médicos generales tengan mayor participación en los escenarios de diálogo con el Gobierno Nacional y otros actores del sector. También planteó la necesidad de coordinar el trabajo entre la medicina general y las diferentes especialidades para mejorar la atención de los pacientes.

Sánchez recordó que los médicos generales constituyen el primer contacto de los ciudadanos con los servicios de salud y cumplen un papel fundamental en las regiones apartadas, donde en muchos casos son la principal puerta de entrada al sistema.



Por su parte, el presidente de la ACSC, Jaime González Díaz, destacó que la llegada de esta organización fortalece la representación del talento humano en salud y permite ampliar la presencia del gremio en diferentes territorios del país.

La asociación, destaca que fue fundada en 1956, y ha participado en diferentes escenarios de discusión de políticas públicas sanitarias. Entre sus antecedentes está su intervención en la Gran Junta Médica Nacional de 2012, que impulsó la creación de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud, así como su participación en la conformación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

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La incorporación de SOCOMEG se produce en medio de la discusión sobre el funcionamiento del sistema sanitario y el papel de los profesionales en la prestación de los servicios. Con esta unión, las dos organizaciones buscan ampliar la participación del gremio médico en las decisiones que afectan la atención en salud en Colombia.