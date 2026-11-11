Gremios médicos proponen tres proyectos para mejorar las finanzas del sistema de salud

Tres organizaciones del sector médico y científico del país se unieron para presentar una propuesta que busca mejorar las finanzas del sistema de salud colombiano a partir de las decisiones que toman los profesionales en la atención de los pacientes.

Se trata de la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el Colegio Médico Colombiano, que desarrollaron conjuntamente tres proyectos y los presentaron a la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante una reunión en Bogotá.

Sala de hospital. Foto: imagen de archivo, Magnific.

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La propuesta está integrada por los proyectos Dilemas Éticos de la Priorización en Salud (DEPS), de la Academia Nacional de Medicina; Decisiones Acertadas, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y Gobernanza Clínica, del Colegio Médico Colombiano.

Las tres iniciativas buscan que el criterio médico tenga un papel central en la eficiencia del sistema, bajo la premisa de que cada decisión tomada durante una consulta o procedimiento no solo tiene consecuencias en la salud del paciente, sino también en los recursos que utiliza el sistema.



Según las organizaciones, una mejor toma de decisiones clínicas puede ayudar a evitar la repetición innecesaria de servicios, los procedimientos que no aportan valor y los daños que podrían prevenirse, sin afectar la calidad de la atención.

Primer plano de paciente en una cama de hospital. Foto de referencia tomada de Magnific.

La propuesta también plantea que los profesionales de la salud lideren estos cambios desde su ejercicio diario, con decisiones basadas en la evidencia científica, criterios éticos y un uso responsable de los recursos disponibles.

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Las instituciones esperan que los tres proyectos sean incorporados como parte de una política de Estado que permita mejorar la calidad de los servicios, hacer más eficiente el gasto y contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.