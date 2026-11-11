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Blu Radio  / Salud  / Medicamentos y tratamientos tendrán nuevas reglas desde diciembre: ¿qué cambiará para los pacientes?

Medicamentos y tratamientos tendrán nuevas reglas desde diciembre: ¿qué cambiará para los pacientes?

El Ministerio de Salud anunció que comenzará a aplicar la Resolución 1816 de 2026, que modifica los procedimientos para autorizar, entregar y hacer seguimiento a servicios y tecnologías en salud que no se financian con los recursos habituales de las EPS. La entidad pidió garantizar la continuidad de los tratamientos durante la transición.

Farmacéutica revisando medicamentos en una farmacia.
Profesional farmacéutica examina varios medicamentos en el mostrador de una farmacia.
Foto: Magnific.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El Ministerio de Salud anunció que a partir del próximo 7 de diciembre entrarán en vigencia nuevas reglas para el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios de salud que no se pagan con los recursos habituales que reciben las EPS.

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La medida está contemplada en la Resolución 1816 de 2026 y establece cambios en los procedimientos para formular, autorizar, entregar y hacer seguimiento a estos servicios, así como en la revisión de los pagos y los recursos destinados a cubrirlos.

Farmacéutica revisa medicamentos y documentación en una farmacia.
Fotografía de referencia de una profesional revisando productos en un establecimiento farmacéutico.
Foto: Magnific.

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Hasta el 6 de diciembre continuarán aplicándose las reglas actuales, mientras las EPS, hospitales, clínicas, proveedores y demás entidades del sistema realizan los ajustes necesarios para implementar los nuevos procedimientos.

Durante este periodo, el Ministerio también adelantará modificaciones en MIPRES, la plataforma que utilizan los profesionales de la salud para registrar determinadas fórmulas médicas. Además, realizará pruebas y capacitaciones para preparar su funcionamiento.

Según la cartera de Salud, estos cambios buscan mejorar el seguimiento a los medicamentos y tratamientos formulados, verificar que efectivamente lleguen a los pacientes y fortalecer el control sobre los pagos.

Medicamentos Fotografía de referencia
Imagen generada por IA.

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Sin embargo, el Ministerio hizo un llamado a las EPS y a los demás actores del sistema para que garanticen la continuidad de la atención durante este proceso. La entidad advirtió que los ajustes administrativos o tecnológicos no pueden convertirse en barreras que retrasen la entrega de medicamentos o interrumpan los tratamientos de los pacientes.

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Con esta actualización, el Gobierno busca modificar la manera en que se registra, verifica y controla la entrega de servicios de salud que no están cubiertos con los recursos de la UPC.

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