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“No es falta de medicamentos, es un problema de congestión”: EPS Sanitas responde por largas filas

"El gestor anterior dejó un gran número de pendientes, cosa que superó lo que fue las expectativas que teníamos, aunque habíamos previsto algo de eso. Y obviamente hay una curva de aprendizaje", señaló el vocero de la EPS.

Afiliados de EPS Sanitas.
Afiliados de EPS Sanitas.
Fotos: @Supersalud y @sanitas_eps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Ante las persistentes denuncias y filas de entre 6 y 8 horas reportadas por los afiliados en Bogotá para reclamar sus recetas médicas, Mauricio Rubio, gerente de Medicamentos de EPS Sanitas, entregó explicaciones sobre el colapso en la atención y detalló las medidas adoptadas junto al nuevo gestor farmacéutico, Colsubsidio.

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Causas de la congestión: transición de gestor y 'efecto pánico' en los usuarios

La contingencia afecta a la población de 1,7 millones de afiliados que Sanitas atiende en Bogotá, donde se registran volúmenes diarios superiores a las 40.000 atenciones. Según explicó Rubio, el factor principal del represamiento fue el volumen imprevisto de pendientes acumulados por el dispensador saliente.

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"El gestor anterior dejó un gran número de pendientes, cosa que superó lo que fue las expectativas que teníamos, aunque habíamos previsto algo de eso. Y obviamente hay una curva de aprendizaje", señaló el vocero de la EPS.

A la curva de adaptación se sumó la incertidumbre generalizada entre los usuarios tras los reportes sobre el déficit del sistema de salud colombiano, estimado en cerca de 20 billones de pesos. Esta situación provocó un adelanto masivo en la asistencia a los puntos de dispensación por parte de pacientes con fórmulas programadas para finales de mes.

Plan de choque y fecha estimada de normalización

Para acelerar la evacuación de los pendientes, la entidad reforzó la capacidad operativa incrementando en un 20% el personal de atención y ampliando el número de cajas de cobro y entrega. Asimismo, se flexibilizó el trámite administrativo al autorizar la entrega completa del mes de noviembre incluso con fórmulas próximas a vencer, combinándolo con envíos directos: "Parte de las estrategias que se montaron es entregar en domicilio todo lo que fuera quedando pendiente".

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Frente a los plazos para resolver el colapso, Rubio estimó una mejoría sustancial en el transcurso de los días: "Realmente yo creo que de este lunes en 8 deberemos ver ya un cambio radical, entendiendo que cada día vamos a ir mejorando en los tiempos y en el número de fórmulas completas entregadas".

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Tanto la Superintendencia Nacional de Salud como la Secretaría de Salud de Bogotá mantienen un monitoreo continuo sobre las medidas cautelares aplicadas y el cumplimiento del plan de acción presentado por la EPS. Rubio reconoció que el no cumplimiento de los compromisos podría derivar en sanciones administrativas: "Seguramente podría haber sanciones en caso de no cumplirse y esperemos y de verdad estamos haciendo todo para que eso no se dé".

Escuche aquí la entrevista:

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