Medidas cautelares a Sanitas por demoras con medicamentos; Supersalud exige respuestas

La Superintendencia de Salud impuso medidas cautelares a la EPS Sanitas ante los graves problemas en la entrega de medicamentos en Bogotá que han generado tiempos de espera por encima de las seis horas todo esto en medio de condiciones no aptas para este servicio.

“La medida establece respuesta inmediata para los casos clasificados como riesgo vital y priorizados, así como para los usuarios con protección reforzada, entre ellos niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y trasplantados, así como personas con enfermedades huérfanas”, detalló la superintendencia a través de un comunicado.

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Y es que en los últimos tres días se han conocido denuncias de los afiliados a la EPS sobre los altos tiempos de espera incluso para reclamar un turno y la no disponibilidad de los medicamentos o insumos, todo esto luego del cambio de Cruz Verde a Colsubsidio como dispensario farmacéutico.

Por eso, es que la EPS también debe entregar a la entidad de control un informe con los detalles de cómo se dio ese plan y cuál ha sido la repuesta a las quejas.



“La EPS Sanitas deberá presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y remitir a la Supersalud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso. Este deberá incluir el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva, los soportes y las actuaciones adelantadas para verificar el cumplimiento de la medida cautelar”, detalló la Supersalud.

#Atención

La #Supersalud impuso una medida cautelar a la #EPSSanitas por las demoras y entregas incompletas de medicamentos.



La EPS deberá ejecutar acciones inmediatas para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de sus afiliados. pic.twitter.com/xeZTH9ruBM — Supersalud (@Supersalud) November 11, 2026

Más temprano, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá también había pedido respuestas urgentes a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios.

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Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.

Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.