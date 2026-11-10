Nueva EPS busca reducir tiempos de respuesta y garantizar atención a pacientes

Nueva EPS anunció la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar el cumplimiento de las tutelas interpuestas por sus afiliados, en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud por la entrega de medicamentos, insumos y la prestación de diferentes servicios médicos.

La estrategia busca reducir los tiempos de respuesta a las órdenes judiciales y fortalecer la capacidad de la entidad para atender los requerimientos de los jueces. Para ello, se implementarán medidas que permitan mejorar el manejo de las notificaciones, agilizar las autorizaciones de los procedimientos y tratamientos solicitados por los pacientes y ampliar la capacidad de respuesta de sus equipos jurídicos y operativos.

Pacientes de Nueva EPS. Foto: archivo Blu Radio.

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Uno de los principales componentes de este plan será la creación de una ruta especial para garantizar que los servicios ordenados mediante tutela no se queden únicamente en una autorización, sino que efectivamente lleguen a los usuarios. Esta ruta contará con recursos destinados tanto a la prestación de la atención médica como al pago de las instituciones y prestadores que hacen parte de la red de servicios de salud.

La entidad también anunció la incorporación de personal y servicios especializados para fortalecer la defensa judicial, identificar los servicios que requieren los afiliados y mejorar la coordinación entre las áreas encargadas de responder a las órdenes de los despachos judiciales.



Nueva EPS señaló que esta estrategia surge en un contexto de crecimiento de las acciones de tutela en el sector salud durante los últimos años, situación que también está relacionada con las dificultades en el suministro de medicamentos e insumos y los problemas en el flujo de recursos.

La EPS aseguró que continuará fortaleciendo su capacidad operativa y destinando recursos para atender estas obligaciones. Sin embargo, el reto estará en que las medidas anunciadas se traduzcan en respuestas oportunas y, sobre todo, en servicios de salud efectivamente recibidos por los pacientes.