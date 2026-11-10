"No podemos seguir": Clínica Foscal advierte cierres de servicios por deuda de $ 600.000 millones

La crisis financiera del sistema de salud sigue poniendo en aprietos a las instituciones prestadoras de servicios médicos en Colombia. Esta vez, la alerta la encendió la Clínica Foscal, cuyo director general, el doctor Jorge Ricardo León, advirtió que la falta de recursos y las millonarias deudas de las EPS podrían obligar a la institución a cerrar servicios y adoptar medidas de recorte.

En entrevista con Blu Radio, León reveló que la clínica enfrenta una cartera acumulada cercana a los 600.000 millones de pesos, principalmente por las obligaciones pendientes de Nueva EPS y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

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El directivo explicó que la situación de liquidez de estas entidades ha afectado directamente la operación de la institución, que concentra buena parte de la atención de pacientes de alta complejidad del nororiente colombiano.

"Esto nos ha llevado a una crisis de casi 600.000 millones de pesos en deuda, que no vemos cómo podamos recuperar", manifestó León, al advertir que la continuidad de los servicios depende de que se restablezcan los flujos de recursos.

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Clínica Foscal advierte posibles cierres de servicios por falta de recursos

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El director general de la Clínica Foscal señaló que la institución necesita compromisos concretos de pago para mantener la atención del volumen de pacientes que recibe diariamente. Aunque reconoció la disposición de las autoridades y de los interventores de las EPS, insistió en que el principal problema es la falta de recursos.

"Entonces, mientras no tengamos un compromiso de pago, vemos difícil continuar atendiendo ese gran volumen de pacientes", sostuvo el directivo en Blu Radio.

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La dimensión de la operación de la clínica se refleja en sus indicadores asistenciales. Según León, actualmente tienen 657 pacientes hospitalizados, de los cuales 500 corresponden a EPS y 56 al Magisterio. Además, atienden alrededor de 300 urgencias diarias y realizan 2.300 cirugías al mes.

El directivo advirtió que, si no se garantiza el flujo de caja necesario para operar durante noviembre y diciembre, la institución tendrá que tomar decisiones que podrían afectar la prestación de los servicios médicos.

"Si no tenemos los flujos de caja para funcionar durante noviembre y diciembre, vamos a tener que tomar medidas de cierre de servicios, cierres a las EPS y un plan de recorte, porque no podemos seguir así", afirmó.

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Déficit mensual de la Clínica Foscal y retrasos en el pago de nómina

León también explicó que existe un desbalance importante entre los recursos que necesita la institución para funcionar y los dineros que efectivamente recibe. Mientras la clínica requiere cerca de 110.000 millones de pesos para su operación, mensualmente recauda entre 80.000 y 85.000 millones.

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Esto significa que cada mes se acumulan entre 20.000 y 25.000 millones de pesos adicionales en cartera, una situación que, según el director general, compromete la sostenibilidad financiera de la institución.

La crisis también tiene consecuencias sobre los trabajadores. La Clínica Foscal cuenta con aproximadamente 5.000 empleados directos e indirectos y, de acuerdo con León, el retraso en los pagos a las EPS ha terminado afectando el cumplimiento de las obligaciones laborales.

"A hoy, todavía no hemos podido pagar la nómina", señaló el directivo, quien precisó que el retraso era de aproximadamente diez días. Agregó que un giro realizado por Nueva EPS permitiría avanzar en el pago de los salarios.

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Nueva EPS y FOMAG deberán responder por la cartera pendiente

Frente a este panorama, el director general de la Clínica Foscal confirmó que se instalaron mesas técnicas con Nueva EPS y el FOMAG para revisar las cuentas pendientes, las glosas y los procesos relacionados con el reconocimiento de los servicios prestados.

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El objetivo de estos encuentros es evaluar la cartera y encontrar alternativas que permitan mejorar el flujo de caja de la institución. Sin embargo, León insistió en que las respuestas deben llegar en el corto plazo para evitar mayores afectaciones.

"Yo creo que la semana entrante tenemos que tener ya una respuesta tanto de Nueva EPS como del FOMAG para poder seguir funcionando", manifestó.

Finalmente, el directivo aclaró que la clínica no ha negado la atención a sus usuarios, pese a las dificultades económicas. Explicó que la deuda acumulada también es consecuencia de haber mantenido abiertos los servicios y continuar prestando atención de calidad.

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La Clínica Foscal, que atiende pacientes de alta complejidad en el nororiente del país, espera que las mesas técnicas se traduzcan en compromisos financieros concretos. De lo contrario, los cierres de servicios y los recortes podrían convertirse en medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de la institución.