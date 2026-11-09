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Blu Radio  / Salud  / Supersalud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en solicitudes de giro directo

Supersalud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en solicitudes de giro directo

La entidad revisó postulaciones por $4,3 billones entre septiembre y noviembre de 2026. Como medida preventiva, en septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo.

Funcionaria de Supersalud en una visita de inspección a Colsubsidio.
Funcionaria de Supersalud en una visita de inspección a Colsubsidio. Foto referencia tomada de X: @Supersalud
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 9 de nov, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.

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De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos.

SuperSalud
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Foto: SuperSalud

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A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.

Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.

La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.

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Superintendencia de Salud

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