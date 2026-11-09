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Plan de choque en salud avanza con un 33,87 %, pero pacientes piden verificar los resultados

Pacientes Colombia reconoce los avances del Plan de Choque, pero pide verificar que los pendientes reportados por las EPS estén realmente resueltos.

Persona internada en hospital
Persona internada en hospital
Magnific
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El tablero de seguimiento del Ministerio de Salud, con corte al 3 de noviembre de 2026, reporta más de 978.000 registros con cierre de pendientes y 310.585 personas con al menos un pendiente resuelto. Sin embargo, desde Pacientes Colombia advierten que todavía existen dudas sobre la verificación de los casos reportados por las EPS y piden claridad sobre los recursos y la atención de quienes no hacen parte de esta estrategia.

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El tablero también muestra que, en el seguimiento general al Plan de Choque, se han recibido 4.505.909 registros, de los cuales 1.526.181 aparecen con cierre, mientras que 2.979.728 continúan pendientes. Esto representa un avance del 33,87 % en el cierre de registros.

Plan de choque en Salud.
Plan de choque en Salud.

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En el componente de procedimientos, el reporte presenta 4.711.022 procedimientos ordenados, 3.490.737 pendientes y 1.220.285 realizados. Por su parte, el seguimiento específico de procedimientos registra 310.585 personas con cierre de al menos un pendiente, de un total de 1.325.610 personas.

Sin embargo, las cifras de cierre no necesariamente significan que todos los pacientes hayan recibido efectivamente el medicamento o accedido al procedimiento que necesitaban. Esta es precisamente una de las preocupaciones que plantean las organizaciones de pacientes.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, reconoce que el Plan de Choque es una iniciativa que puede contribuir a estabilizar el sistema de salud, pero advierte que todavía existen dificultades en su ejecución y en la forma como se verifican los resultados.

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Según Silva, algunas EPS reportan haber resuelto cientos de miles de pendientes, pero las organizaciones no cuentan con información suficiente para comprobar que el paciente recibió el medicamento o accedió al servicio. Como ejemplo, mencionó el caso de una EPS que habría reportado cerca de 400.000 pendientes resueltos de un universo de 637.000, sin que exista una fuente clara de verificación.

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“La EPS cierra el caso, pero no está la fuente de verificación de la garantía del derecho”, señaló el vocero.

Desde Pacientes Colombia identifican tres dificultades principales para que la estrategia cumpla sus objetivos. La primera tiene que ver con las EPS intervenidas, que, según Silva, no estarían funcionando de manera articulada con el resto del sistema. La segunda es la falta de información clara que permita hacer seguimiento a cada caso y comprobar si las necesidades de los pacientes fueron atendidas. Y la tercera corresponde a los recursos económicos necesarios para cumplir las metas.

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Silva también destacó la disposición de la ministra de Salud y de la viceministra Marcela Brun para escuchar las inquietudes de las organizaciones de pacientes y mantener espacios de diálogo. No obstante, insistió en que las EPS deben comprometerse con la ejecución de la estrategia.

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Cuidado de pacientes
Foto: creada con IA Grok

Otra de las advertencias es que la atención no puede concentrarse exclusivamente en los pacientes incluidos en el Plan de Choque, mientras quienes no hacen parte de esta estrategia continúan enfrentando dificultades para acceder a medicamentos y procedimientos.

Para Pacientes Colombia, el reto no es solamente aumentar el número de casos que aparecen como cerrados en los reportes del Gobierno, sino garantizar que las personas reciban efectivamente la atención que necesitan. Como concluyó Silva, la salud debe ser un derecho fundamental y no un milagro para unos pocos.

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