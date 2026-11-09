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Blu Radio  / Salud  / MinSalud amplía el acceso a medicamento para tratar el VIH en Colombia

MinSalud amplía el acceso a medicamento para tratar el VIH en Colombia

Con la Circular Externa 033 de 2026, el Ministerio de Salud estableció que todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud podrán recibir el medicamento DLT, siempre que exista una indicación médica. También ordenó a las EPS garantizar su entrega sin trámites adicionales que retrasen el tratamiento.

Foto referencia de píldoras y medicamentos y la cinta roja que representa la concientización y solidaridad con el VIH.
Foto referencia de píldoras y medicamentos y la cinta roja que representa la concientización y solidaridad con el VIH. Imagen de Pexels.
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 9 de nov, 2026

El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.

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La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.

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Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.

Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.

El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.

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Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.

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