¿Por qué sentimos que se nos "sube el muerto"?, la ciencia detrás de la parálisis del sueño

Despertar en plena noche sin poder mover un solo músculo, sentir una presión intensa sobre el pecho o percibir que alguien está dentro de la habitación son experiencias que muchas personas describen como "se me subió el muerto". Aunque algunos las relacionan con fantasmas o presencias del más allá, la ciencia tiene una explicación.

Con el crecimiento de las redes sociales, cada vez más internautas comparten sus experiencias con este fenómeno y descubren que otras personas también han vivido situaciones similares. Los relatos suelen coincidir en varios detalles: incapacidad para moverse, sensación de ahogo, sonidos extraños y figuras que parecen acercarse a la cama.

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Estas historias suelen alimentar las conversaciones sobre lo paranormal y las creencias populares relacionadas con los íncubos y los espíritus. Sin embargo, detrás de estos episodios existe un proceso neurológico conocido como parálisis del sueño, que explica por qué el cerebro puede despertar mientras el cuerpo permanece inmóvil.

¿Por qué siente que se le "sube el muerto" mientras duerme?

De acuerdo con la información atribuida al Instituto Neurológico de Colombia, alrededor del 40 % de las personas en el país han experimentado estos episodios. Aunque la sensación puede ser aterradora, su origen está relacionado con un desfase entre el estado de conciencia y los mecanismos que controlan el movimiento corporal.



Para entenderlo es necesario conocer una de las etapas del descanso: la fase REM, sigla en inglés de Rapid Eye Movement, que en español significa Movimiento Ocular Rápido (MOR). Durante este periodo, el cerebro permanece muy activo, mientras el cuerpo entra en un estado de inmovilidad natural.

Este mecanismo cumple una función importante: evitar que las personas realicen físicamente los movimientos que experimentan mientras sueñan. Por ejemplo, si alguien sueña que está corriendo, sus músculos voluntarios permanecen bloqueados para impedir que reproduzca esa acción mientras duerme.

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El problema aparece cuando ocurre un desfase entre ambos procesos. La persona recupera la conciencia, pero el cuerpo continúa bajo ese bloqueo temporal, por lo que intenta moverse, hablar o levantarse sin conseguirlo.

Entre las sensaciones que pueden aparecer durante estos episodios están:



Presión en el pecho: puede sentirse como si alguien estuviera sentado encima o apretando el cuerpo.

puede sentirse como si alguien estuviera sentado encima o apretando el cuerpo. Dificultad para moverse: aunque la persona está consciente, no consigue controlar sus músculos voluntarios.

aunque la persona está consciente, no consigue controlar sus músculos voluntarios. Sensación de ahogo: la respiración continúa, pero puede percibirse como limitada o insuficiente.

la respiración continúa, pero puede percibirse como limitada o insuficiente. Presencias extrañas: algunas personas sienten que alguien está cerca de la cama o dentro de la habitación.

Imagen de referencia. Sentir que alguien se sienta en el pecho o ver sombras al dormir está vinculado a la parálisis del sueño y la ciencia lo explica Foto: IA

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¿Por qué aparecen sombras, figuras y sonidos aterradores?

Otro de los aspectos que más miedo genera durante la parálisis del sueño es la percepción de figuras oscuras, movimientos y sonidos difíciles de identificar. Aunque algunas personas interpretan estas experiencias como señales de una presencia paranormal, también existen explicaciones relacionadas con el funcionamiento cerebral.

En su sección Mente en equilibrio, de El Heraldo Radio, Mariano Salinas explicó que el cerebro tiene una necesidad constante de identificar patrones y encontrar elementos familiares incluso cuando recibe estímulos confusos: "El cerebro siempre tiene la necesidad de detectar patrones, de detectar cosas que le parezcan familiares".

Imagen de referencia. Sentir que alguien se sienta en el pecho o ver sombras al dormir genera terror y está asociado a la parálisis del sueño Foto: IA

En este proceso aparecen dos fenómenos que ayudan a entender lo que ocurre:

Pareidolia visual: cuando hay poca visibilidad, el cerebro intenta reconocer objetos, manchas y sombras. Si no consigue identificarlos, puede interpretarlos como siluetas o figuras amenazantes. La amígdala, relacionada con el procesamiento del miedo, interviene en la respuesta de alerta.

cuando hay poca visibilidad, el cerebro intenta reconocer objetos, manchas y sombras. Si no consigue identificarlos, puede interpretarlos como siluetas o figuras amenazantes. La amígdala, relacionada con el procesamiento del miedo, interviene en la respuesta de alerta. Apofenia: ocurre cuando la persona conecta estímulos o acontecimientos aislados y les atribuye un significado. Por ejemplo, puede interpretar un sonido extraño o una sombra como una señal de un supuesto ataque espiritual.

Así, sonidos como el viento o la estática pueden adquirir significados inquietantes, mientras que una sombra difícil de reconocer puede convertirse en una figura aterradora. La combinación de estas percepciones con la imposibilidad de moverse explica por qué la experiencia de "se me subió el muerto" resulta tan impactante.

