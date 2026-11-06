Mujeres del Pacto Histórico marcan distancia frente a señalamientos contra Gustavo Petro

Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso hicieron un pronunciamiento público frente a los señalamientos de los últimos días contra el expresidente Gustavo Petro y la presunta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

Allí, solicitaron que las denuncias sean escuchadas sin descalificaciones ni juicios sobre la vida privada de las denunciantes y que las autoridades garanticen su seguridad y acompañamiento.

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Las congresistas pidieron a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar la situación de las mujeres involucradas y adoptar las medidas necesarias para que puedan acudir a las instancias judiciales con tranquilidad.

En casos donde existen asimetrías de poder o subordinación entre las partes, este cuidado adquiere especial importancia y debe ser investigado como tal agregaron.

Al mismo tiempo, las integrantes de la bancada insistieron en que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso advirtiendo que el material divulgado hasta ahora no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial, por lo que pidieron que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación actúen con independencia. Sobre las presuntas irregularidades en contratación pública, reclamaron una revisión técnica y transparente de los contratos mencionados.



Por otra parte, las congresistas también plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos internos del partido para prevenir y atender las violencias basadas en género, mediante rutas de atención y protocolos de prevención.

“Estos compromisos deben reflejarse en acciones concretas, garantizando la protección de las denunciantes y la investigación responsable de los hechos”, puntualizaron.

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Asimismo, pidieron que este episodio no desplace del debate nacional asuntos como la reforma tributaria, denominada Ley de Rescate Económico, la Ley de Sometimiento recientemente aprobada en el Congreso y las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población diversa.