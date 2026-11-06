"Tratan de reescribir la historia y deslegitimar el acuerdo de paz": Santos sobre el actual Gobierno

El expresidente Juan Manuel Santos, desde Barcelona, se refirió en un evento al acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc.

En primer lugar, señaló que durante estos 10 años ha existido un consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la importancia del acuerdo. Es por eso que cuestionó las palabras del actual embajador ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, quien dijo que “el acuerdo de paz no es un modelo para el mundo”.

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Santos dijo que estas palabras de Gaona obedecen a una política del Gobierno que trata de reescribir la historia. El exmandatario, además, agregó que esto obedece a posiciones ideológicas que no tienen lógica.

"Y eso, pues, se debe a una política del Gobierno de tratar de reescribir la historia, de deslegitimar el acuerdo de paz. Uno pregunta: ¿pero por qué? Por razones ideológicas y políticas, pero que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común", dijo Santos.



Miroslav Jenča, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, también se refirió a este tema en las últimas horas.

“Yo tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces y existe la mejor disposición de trabajar conjuntamente. Este, decididamente, es mi deseo. El embajador ha expresado la opinión del Gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó, tal como respeto las posiciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La Misión de Verificación tiene la obligación de cumplir el mandato que emana del Consejo de Seguridad”, añadió Jenča.