"Ahorro que propone el Gobierno es muy poco": Uribe tras reunión sobre ley de rescate fiscal

Tras finalizar una reunión de las bancadas del Senado y Camara de Representantes del partido Centro Democrático en la ciudad de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer las principales conclusiones del partido frente al proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno nacional la semana pasada.

“Hubo un consenso en que el ahorro que propone el Gobierno es muy poco, que hay que aumentarlo sustancialmente, eliminando entidades que tienen duplicidad, haciendo fusiones”, señaló.

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Además, subrayó que esta se quedaría corta para estimular la inversión privada en el país.

“Preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y de ingresos populares. Tercero, se advierte en la reforma que hay timidez que se queda corta para estimular la inversión privada en Colombia”, afirmó Uribe.



Durante la reunión fueron escuchados expertos económicos, entre ellos Santiago Pardo, Juan Alberto Londoño y Santiago Montenegro, así como congresistas del partido que integran las comisiones económicas del Congreso.

Primer plano de manos intercambiando dinero. Foto de referencia creada con IA.

Centro Democrático confirma que se reunirá con el Gobierno

El expresidente confirmó que los integrantes de las comisiones económicas del Centro Democrático sostendrán una reunión con el Gobierno nacional el próximo sábado en la ciudad de Barranquilla, en la que expondrán las alternativas discutidas por la bancada.

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Uribe precisó que el vocero escogido es el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien estará acompañado por los demás congresistas de las comisiones económicas.

“También se va a presentar un proyecto de reforma estructural, un proyecto disruptivo que trajo hoy el doctor Santiago Pardo”, agregó el exmandatario.

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En ese sentido, explicó que dentro del partido se están estudiando distintas alternativas.

“Para nosotros nada de lo que aparece ahora es nuevo, lo veníamos advirtiendo a lo largo de esos cuatro años. Hay que buscar esas soluciones, aquí hay unos temas alternativos, unos de ajuste al proyecto, otros de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural”, sostuvo.

Asimismo, informó que fue designada una subcomisión dentro de la bancada, cuyos integrantes presentarán sus planteamientos en una nueva reunión programada para el próximo jueves 12 de noviembre.