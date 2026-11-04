“Se retira de aquí de una vez”: el audio de tensa reunión en la que ministro Dangond sacó a Lafaurie

Un audio de la reunión del pasado 3 de noviembre en el Ministerio de Agricultura revela el momento en el que el ministro Indalecio Dangond le ordenó al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que se retirara del encuentro. La grabación, según Lafaurie, le fue enviada por un funcionario de la cartera que consideró bochornoso lo ocurrido.

El encuentro era una mesa técnica con representantes de las cadenas láctea y cárnica bovina, convocada para construir una agenda de trabajo entre el Gobierno, los gremios y las empresas del sector. A la cita asistieron cerca de 40 personas.

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Lo que se escucha en el audio

La grabación tiene mala calidad de sonido y varios fragmentos son ininteligibles. En ella se oye una discusión sobre la asistencia técnica que reciben los ganaderos con recursos del Fondo Nacional del Ganado, que administra Fedegán.

El ministro compara ese esquema con el del sector cafetero y pregunta si todos los ganaderos cuentan con un veterinario pagado por el Fondo. En medio del intercambio, Dangond le recuerda a Lafaurie que lleva apenas 80 días en el cargo y que está dedicado a “limpiar la casa porque encontramos corrupción”.



La tensión sube cuando el funcionario le reprocha al dirigente gremial sus críticas públicas al Gobierno: “Usted terminó haciendo una campaña contra el presidente de la República y contra el ministro en las redes sociales”. También lo acusa de haber difundido cifras sobre animales muertos durante el fenómeno de El Niño y de haber tenido que retractarse.

Acto seguido, Dangond le exige salir: “Señor, se retira entonces si usted no va a respetar esta mesa”. Ante la pregunta de Lafaurie sobre el motivo, el ministro insiste: “No, señor, se retira de aquí de una vez”. El presidente de Fedegán responde que se va a retirar, y el ministro cierra con una última frase: “Aquí no va a hacer lo que le da la gana, ni lo que ha hecho con su gremio durante muchos años”.

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La versión de Lafaurie en Mañanas Blu

En diálogo con Mañanas Blu, Lafaurie calificó el episodio de sorprendente y bochornoso. Relató que antes de entrar a la reunión los asistentes fueron requisados y pasaron por un detector de metales, lo que, a su juicio, buscaba impedir el ingreso de celulares.

Según su relato, desde la primera diapositiva el ministro responsabilizó a Fedegán y al manejo del Fondo Nacional del Ganado de que el consumo de carne de res se mantenga estancado frente al de pollo. Luego cuestionó en qué se había invertido cerca de un billón de pesos desde 2019.

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Lafaurie contó que pidió una hoja al viceministro para tomar notas y que el ministro le respondió que, si no le gustaba, se fuera. “Yo le dije: no, ministro, perdóname, usted me invitó, yo quiero escuchar”, aseguró.

El dirigente sostuvo que, al final, se negó inicialmente a salir con el argumento de que se trataba de un despacho público, y que el ministro le advirtió que llamaría a la Policía. Cuando Dangond se puso de pie, Lafaurie optó por irse con el equipo de Fedegán, mientras a los demás asistentes se les pidió permanecer en la reunión.

El billón de pesos y las cifras de El Niño

Sobre los recursos cuestionados, Lafaurie ha explicado que el billón de pesos corresponde a ocho años de operación del Fondo, y que solo la campaña de vacunación, que cubre unos 30 millones de animales, cuesta cerca de 80.000 millones de pesos al año. Agregó que ningún gasto se hace sin aval del Ministerio, que tiene poder de veto en la junta del Fondo.

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En cuanto a la cifra de animales muertos por El Niño, afirmó que el dato publicado por Fedegán fue riguroso y que la confusión surgió de un pariente del ministro, integrante de la junta de un gremio ganadero en Barranquilla, quien habría hablado de más de 4.000 animales muertos en el Atlántico, cuando la cifra era de 407.

José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond Baquero. X: @jflafaurie y @MinAgricultura

“Una pelea de vieja data”

En la entrevista, Lafaurie aseguró que detrás del choque hay viejas diferencias. Según su versión, cuando Dangond era asesor del entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, habría buscado a miembros de la junta de Fedegán para ofrecerles devolver el Fondo si lo nombraban presidente del gremio, propuesta que, dijo, fue rechazada.

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El presidente de Fedegán también vinculó el episodio con las críticas del ministro al presidente de Fedearroz, Rafael Hernández. “Tú no puedes llegar a un ministerio a cobrar viejos dolores”, afirmó.

Consultado sobre si el roce obedece a una instrucción del Gobierno, por la distancia entre el Ejecutivo y su esposa, la exsenadora María Fernanda Cabal, Lafaurie dijo no creerlo. Recordó que votó por el presidente De la Espriella en ambas vueltas y que habló con él antes de su posesión.

Queja disciplinaria y junta de Fedegán

Lafaurie anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría y que, mediante un derecho de petición, solicitará al Ministerio la grabación oficial de la reunión. “Hasta dónde un ministro puede echar de un despacho a alguien que invita”, cuestionó.

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Además, convocó a la junta directiva de Fedegán para definir su respaldo. “O la junta prescinde de mí o la junta me respalda”, dijo. Lafaurie completa 22 años al frente del gremio; su actual periodo termina en diciembre de 2026, mientras que el contrato de administración del Fondo Nacional del Ganado vence en 2029.

Lo que dijo el Ministerio

En su comunicado sobre la reunión, el Ministerio de Agricultura no hizo referencia al incidente. Informó que se acordaron 11 líneas estratégicas para fortalecer la ganadería, entre ellas mecanización, asistencia técnica, mejoramiento genético, trazabilidad, vigilancia sanitaria, acceso a crédito y lucha contra el contrabando.

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“El campo colombiano no necesita más discusiones burocráticas sobre quién administra los recursos parafiscales”, señaló Dangond en el documento. Fedegán no figura entre los firmantes del acuerdo, que suscribieron, entre otros, Colanta, Asoleche, Asocebú, Unaga, Analac, Friogán y Minerva Foods Colombia.