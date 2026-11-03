Presidente de Fedegán denuncia "abuso de poder" de minagricultura: "Me echó tres veces"

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, denunció un presunto abuso de poder por parte del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, luego de un tenso episodio durante una reunión con representantes de los sectores de la carne y la leche.

En entrevista con Recap Blu, el dirigente gremial aseguró que el funcionario le pidió retirarse del despacho en repetidas ocasiones, hasta que decidió disolver el encuentro.

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“Hasta el punto que tres veces me echó y, como no me fui a la tercera vez, pues entonces él disolvió la reunión”, relató.

Según Lafaurie, el encuentro había sido convocado para que el ministro presentara su plan de trabajo al sector agropecuario. Sin embargo, la conversación se habría tornado tensa cuando el presidente de Fedegán pidió una hoja para tomar apuntes y posteriormente manifestó que la federación no tenía la misma capacidad para prestar asistencia técnica que la Federación Nacional de Cafeteros. El dirigente sostuvo que la reacción del ministro fue desproporcionada y cuestionó que se le exigiera abandonar una oficina pública.



"En consecuencia, más o menos me dijo pues que tenía que retirarme del ministerio. Yo dije que no me retiraba, es un despacho público, me parece que es un abuso de poder. A lo cual deshizo la reunión y acto seguido nos salimos. Y después, a través de los funcionarios, empezaron a llamar a los otros que estaban allí y terminaron la reunión”, afirmó.

El presidente de Fedegán también relacionó el incidente con una serie de diferencias que, según dijo, existen desde hace tiempo entre Dangond y el gremio ganadero. Recordó que el ministro habría mantenido tensiones con la federación desde la época en que se desempeñó como asesor del entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, en medio de las discusiones por el acuerdo de paz con las Farc. Lafaurie aseguró que percibe una actitud hostil desde la llegada del funcionario a la cartera y consideró que, en lugar de trabajar de manera coordinada con los gremios, estaría retomando antiguos desacuerdos.

Indalecio Dangond Baquero. X: @MinAgricultura

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El dirigente agregó que durante la reunión también se habría mencionado una controversia relacionada con cifras sobre la muerte de ganado por el fenómeno de El Niño en el Atlántico. De acuerdo con su explicación, el ministro habría atribuido a sus redes sociales señalamientos contra el Gobierno, cuando, según Lafaurie, se trató de una confusión de cifras por parte de un tercero.



Tiene pruebas

Además, aseguró que tiene en su poder una grabación del encuentro, realizada por una persona que estaba en el Ministerio, y señaló que el material podría conocerse en su debido momento. En la reunión, según indicó, había cerca de 40 asistentes.

Tras lo ocurrido, Lafaurie convocó a la junta directiva de Fedegán para exponer lo sucedido y escuchar las consideraciones de sus integrantes frente a la situación. Aunque insistió en que los gremios deben trabajar con el Gobierno y no convertirse en adversarios de los ministros, cuestionó que se les trate como “un instrumento desechable”.

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"Quien agredió fue él. En este momento la víctima soy yo de unos hechos totalmente inesperados", añadió.

Finalmente, sostuvo que el desempeño de la cartera deberá evaluarse por sus resultados en materia de crédito y atención a los pequeños ganaderos, pero recalcó que “los ministros no están para echar dirigentes gremiales del despacho”.