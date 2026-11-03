Intimidan al director del Dapre tras revelar presuntas irregularidades del gobierno anterior

El Gobierno nacional emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las intimidaciones registradas en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, y su núcleo familiar. Según informó la Oficina de Prensa del Presidente de la República, estos hechos ocurrieron pocos días después de que el funcionario denunciara públicamente ante el Congreso presuntas irregularidades en la contratación de la entidad durante la administración anterior.



¿Qué denunció el director del Dapre?

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el pasado 21 de octubre el director del Dapre denunció ante la Comisión Segunda del Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas a la entidad mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. Según el señalamiento público de Ríos Puerta, dichos contratos habrían sido pagados con recursos públicos y sirvieron para que estas personas estuvieran con el expresidente Gustavo Petro en el marco de una relación de poder.

El documento oficial señala que la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar sobre el caso. Dentro de las actuaciones previstas por el ente de control figura la citación a declarar del propio director Ríos Puerta, así como de las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de la orden de realizar inspecciones técnicas en la entidad para revisar la documentación contractual.

Publicidad

Según detalló la Presidencia de la República, el pasado 28 de octubre se registraron situaciones irregulares en la vivienda del director Ríos y en el entorno de su familia. En el comunicado se precisa el reporte oficial de las autoridades sobre dos sucesos.

Comunicado de Presidencia sobre intimidación a director del Dapre Foto: Presidencia

Primero, las autoridades de protección hallaron e interceptaron a tres personas dentro de la vivienda del funcionario, situadas en las instalaciones internas de su lugar de residencia. Tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se identificó que entre los registros de los retenidos figuran antecedentes por homicidio y por ocho hurtos agravados.



Posteriormente, cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos del director se detectó la presencia de otra persona, quien se retiró del lugar ante la llegada de la Policía Nacional y es objeto de búsqueda para su identificación.

Frente a esta coyuntura, la Presidencia expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, exigió celeridad a las autoridades judiciales para determinar si estos actos guardan relación con las denuncias presentadas y ratificó que garantizará las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del director.