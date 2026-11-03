Hospital transitorio de Planadas se afectó en un 80%: alcalde tras atentado con volqueta bomba

Una fuerte explosión generada por una volqueta cargada con artefactos explosivos sacudió al municipio de Planadas, en el sur del departamento del Tolima, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, múltiples viviendas destruidas y graves afectaciones en la infraestructura de salud.

En diálogo con Recap Blu, el mandatario local, Juan Camilo Hueje, entregó un balance sobre la emergencia, los daños en el centro asistencial y las medidas de contingencia que adelanta la administración junto a la comunidad.

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Detonación de 10 artefactos y afectación a la población civil

De acuerdo con el reporte oficial, el automotor provino desde el municipio vecino de Ataco e ingresó a la cabecera municipal en horas de la noche antes de ser detonado cerca de instalaciones de la fuerza pública:



"Esta es una volqueta que nos indican que venía por la vía que conduce del municipio de Ataco al municipio de Planadas. Es una volqueta que llegó... entró al municipio más o menos a eso de las 8 de la noche. Se ubicó en dirección a la base militar y pues detonaron 10 cilindros o 10 artefactos".

Pese a que el ataque iba dirigido contra la guarnición militar, la onda explosiva impactó de lleno a la población civil. Respecto a los autores del atentado, el alcalde señaló que la autoría sigue bajo investigación, aunque recordó la presencia de disidencias de las Farc en la zona:

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"A la fecha no se tiene claro quiénes son los responsables. Eso está bajo investigación de las autoridades. Sin embargo, es importante decir que en el sur del departamento del Tolima hace presencia estructuras de la Ismael Ruiz y de la Segunda Marquetalia. Planadas está ubicado al sur del departamento del Tolima, limitamos con el departamento del Huila, con Valle del Cauca y con Cauca y pues nos convertimos en un corredor estratégico para estos grupos".

Hospital transitorio destruido en un 80% y traslado de heridos

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Uno de los impactos más críticos del atentado terrorista recayó sobre el centro médico del municipio, el cual operaba de manera provisional mientras avanza la edificación del nuevo hospital. El alcalde Hueje detalló la severidad de los daños en la estructura asistencial:

"Ese hospital transitorio quedó afectado en un 80%. Las mayores afectaciones se dieron en farmacia, consulta externa, consultorios de control y crecimiento, consultorio rosado, referencia, facturación. El área ya asistencial donde está urgencias, hospitalización, laboratorio y algunos otros servicios, pues quedó también destruido, pero es recuperable de manera rápida. La más afectada tardaremos meses para recuperarla".

Los lesionados de mayor gravedad fueron remitidos hacia la capital departamental y municipios cercanos para procedimientos quirúrgicos de urgencia:

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"Estos heridos fueron trasladados a la ciudad de Ibagué, están siendo atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta y a algunos les van a hacer intervenciones quirúrgicas por las afectaciones. Hay una persona que se le afectó bastante el oído y le tienen que hacer cirugía. Algunos otros están en hospitales de segundo nivel cercanos como el municipio de Chaparral, el municipio de Espinal".

Déficit de pie de fuerza y llegada de refuerzos militares

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El mandatario municipal enfatizó que la administración local y la Gobernación del Tolima habían solicitado reiteradamente el retorno de unidades militares robustas, puesto que hasta el momento del atentado la seguridad urbana dependía de apenas 35 soldados que prestaban servicio militar, dejando desprotegidas las 101 veredas, dos corregimientos y la comunidad indígena del territorio:

"El batallón estuvo ubicado acá en el municipio de Planadas hasta octubre del año anterior. El batallón lo trasladaron hacia el departamento del Cauca y siempre se hicieron múltiples solicitudes de llamados al Gobierno nacional de que se requería mayor presencia en el territorio, pero siempre fue muy complejo".

Ante la emergencia, el comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, visitó la zona y confirmó el despliegue inmediato de unidades especializadas y la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA):

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"Nos ha manifestado que finalizando el mes de noviembre sale un grupo de entrenamiento de Tolemaida, una FUDRA que va a estar haciendo presencia aquí en el sur del departamento del Tolima. Mientras tanto, han trasladado unidades del ejército especializado... han llegado alrededor de 150 soldados. Llegó también un grupo de soldados rescatistas que van a estar atendiendo la emergencia, ayudando a remover escombros y ayudando a atender la población".

Acompañamiento a la comunidad

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Horas después del ataque, los habitantes de Planadas se concentraron en el parque principal para realizar una velatón en rechazo a la violencia y en solidaridad con las víctimas mortales:

"Nos hemos unido toda la población para poder atender esta emergencia tan difícil que vive nuestro municipio... se hizo una gran velatón en el parque principal solicitando que este tipo de cosas no se vuelvan a presentar... pero también al mismo tiempo hemos estado llevándole alimentos a las familias, atendiendo de manera emocional con psicólogos a cada una de las familias".