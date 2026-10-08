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Volqueta bomba explotó cerca de base militar en Miranda, Cauca

Las autoridades se encuentran verificando la zona, para retirar el vehículo e inspeccionando que no haya más explosivos en la zona.

Volqueta con explosivos en Miranda, Cauca.
Volqueta con explosivos en Miranda, Cauca.
Foto: tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Un nuevo hecho terrorista se registró en la mañana de este jueves en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Miranda. Una volqueta cargada con explosivos fue activada en inmediaciones del barrio El Porvenir, muy cerca a una base del Ejército.

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Un vehículo, tipo volqueta explotó en medio de un caserío. La volqueta transportaba cilindros cargados con explosivos que iba a ser utilizados para atacar la base militar.

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Miranda es un municipio ubicado al norte del Cauca, en los límites con el Valle del Cauca, está aproximadamente a 1:15 minutos de Cali.

En ese municipio hace presencia la estructura criminal Dagoberto Ramos que hace parte de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.

Esta es la misma base militar que fue atacada con explosivos lanzados desde drones el pasado 26 de abril.

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Por el momento no se reportan personas heridas, sin embargo hay mucho pánico entre la comunidad, teniendo en cuenta que esta base militar ya había sido atacada hace siete meses aproximadamente.

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Las autoridades se encuentran verificando la zona, para retirar el vehículo con los cilindros, e inspeccionando que no hayan más explosivos en la zona.

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