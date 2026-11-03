Colegio Médico Colombiano rechaza ataque en Planadas y denuncia violación a la Misión Médica

El Colegio Médico Colombiano rechazó los hechos de violencia registrados en el municipio de Planadas, Tolima, que dejaron cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de apenas dos meses de nacida, y varias personas heridas. La situación también obligó a declarar la alerta roja hospitalaria en la zona.

A través de un comunicado publicado este 3 de noviembre, la organización manifestó su indignación y rechazo frente a lo ocurrido y advirtió sobre la vulneración de las garantías de protección que tienen tanto la población civil como el personal y las instituciones de salud.

Ataque en Planadas Foto: suministrada

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El gremio recordó que los hospitales, la red sanitaria y los trabajadores de la salud deben mantenerse al margen de cualquier confrontación armada, disputa territorial o enfrentamiento político, pues su función es exclusivamente asistencial y está orientada a proteger la vida y atender a las comunidades.

Asimismo, señaló que cualquier ataque contra la población civil, la Misión Médica o la infraestructura hospitalaria constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y desconoce las protecciones establecidas en las normas nacionales, los convenios internacionales y los Derechos Humanos.



El Colegio Médico Colombiano también expresó su solidaridad con los habitantes de Planadas, especialmente con las familias que perdieron a sus seres queridos y con las personas que permanecen en recuperación por las heridas sufridas durante el ataque.

Finalmente, la junta directiva de la organización hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten la vida, la neutralidad del personal sanitario y la protección de las instituciones médicas en todo el territorio nacional.