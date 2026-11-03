“Después de 1.300 temblores cualquier casa se agrieta”: párroco de Chaparral

La preocupación crece en Chaparral, Tolima, por los constantes movimientos sísmicos que se han registrado en la región. El padre Gesván Rodríguez, párroco del municipio, relató en Meridiano Blu, de Blu Radio, los momentos de angustia que ha vivido la comunidad y pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes de prevención.

Según el sacerdote, la seguidilla de temblores ha generado temor entre los habitantes de Chaparral y de otros municipios cercanos, como San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles. Aseguró que el movimiento más fuerte fue especialmente violento y dejó a las personas paralizadas por la intensidad del sacudón.

Publicidad

"Estamos un poco nerviosos, creyendo en Dios y en la Virgen, pero también con nuestros temores. Ya van más de 13 temblores que hemos soportado en Chaparral y la situación es difícil", manifestó el religioso durante la entrevista radial.

El párroco también advirtió sobre las posibles afectaciones en las viviendas y las estructuras debido a la repetición de los movimientos telúricos. "Después de 13 temblores, cualquier casa empieza a averiarse y cualquier estructura puede comenzar a deteriorarse", señaló al describir la preocupación que existe entre los habitantes.



Párroco de Chaparral pidió ayuda al Gobierno Nacional

Ante este panorama, el padre Gesván Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Solicitó apoyo para instalar sirenas de alerta y desarrollar jornadas de capacitación que permitan preparar a la población ante una eventual emergencia.

El sacerdote insistió en que los habitantes necesitan saber cómo actuar durante un sismo, especialmente en horas de la madrugada, cuando las personas pueden quedar expuestas y tener dificultades para reaccionar. También consideró necesario implementar mecanismos que permitan alertar oportunamente a la comunidad.

Publicidad

"Con el alma y el corazón, les pido que vengan a enseñarles a las personas qué deben hacer ante una posible situación adversa. También necesitamos que instalen sirenas para que la gente pueda despertarse, a la hora que sea, y ponerse en situación de alerta y protección", expresó en Meridiano Blu.

Otro de los requerimientos está relacionado con la entrega de kits de emergencia que incluyan elementos básicos como linternas y radios. El párroco explicó que durante uno de los recientes temblores se interrumpió el servicio de energía eléctrica, lo que dejó a muchas personas en medio de la oscuridad y sin posibilidades de comunicarse por internet.

Publicidad

"Cuando se va la energía también se pierde el internet y la gente queda incomunicada, sin saber qué está pasando ni qué puede pasar", advirtió Rodríguez, quien insistió en la importancia de contar con herramientas para afrontar una eventual emergencia.

Temor y afectaciones emocionales por los temblores en Tolima

Además de los posibles daños en las viviendas, el sacerdote manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que la actividad sísmica está generando entre los habitantes de Chaparral. Advirtió que la incertidumbre y la repetición de los movimientos telúricos pueden afectar el bienestar psicológico de la población.

"Hay personas que tienen problemas psicológicos, ansiedad y depresión, porque no todos vivimos estas situaciones de la misma manera", explicó el párroco, al referirse al impacto que ha tenido esta situación en la comunidad.

Publicidad

Finalmente, el padre Gesván Rodríguez reiteró que, aunque los habitantes esperan que no se presenten emergencias de mayor gravedad, es indispensable que las autoridades fortalezcan las medidas de prevención y preparación. «Pedimos a Dios que no llegue a pasar absolutamente nada grave, pero hay que prevenir. Es mejor prevenir que curar», concluyó.