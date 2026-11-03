Contraloría alerta caída del 32 % en inversión ambiental y fallas contra el cambio climático

La Contraloría General de la República lanzó una alerta por las deficiencias en la implementación de las políticas para enfrentar el cambio climático en Colombia y la reducción de los recursos destinados al sector ambiental. En su más reciente informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2025-2026, se evidencio que durante el último año el presupuesto destinado al sector ambiente y desarrollo sostenible cayó un 32 % frente al año anterior, al pasar de 1,44 billones de pesos a 976.371 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría advierte que el problema no se limita a la reducción de los recursos, sino también a las dificultades para ejecutarlos. Como ejemplo, señala que el Fondo Adaptación, encargado de financiar proyectos para reducir los riesgos asociados al cambio climático, ejecutó apenas el 0,82 % de su presupuesto durante 2025. Por su parte, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad alcanzó una ejecución del 52 %, mientras que el Fondo de Compensación Ambiental llegó al 58 %.

cambio climático, referencia Foto: Unplash

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El informe también evidencia una brecha entre los planes formulados y las acciones que realmente se están llevando a cabo en las regiones. De los 32 departamentos del país, 30 cuentan con planes integrales de gestión del cambio climático, pero solo 20 los han adoptado formalmente y apenas 13 reportan avances verificables en su implementación.

A esto se suma una desigualdad en la distribución de las inversiones. La Contraloría encontró que departamentos con alta vulnerabilidad climática, especialmente en la Amazonía y la Orinoquía, como Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada, reciben menos recursos que otros territorios con menor exposición a estos riesgos.



Otro de los cuestionamientos está relacionado con la medición de los resultados del Gobierno. El organismo encontró que algunas metas del Plan Nacional de Desarrollo reportan avances físicos superiores al 100 %, pese a los bajos niveles de ejecución presupuestal, lo que genera dudas sobre la correspondencia entre los resultados anunciados y los recursos efectivamente utilizados.

Frente a este panorama, la Contraloría pidió fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas climáticas, mejorar la ejecución de los presupuestos y garantizar que las inversiones lleguen a los territorios que más las necesitan.