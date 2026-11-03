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Temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5.6 sacudió al país esta madrugada

El Servicio Geológico Colombiano registró el sismo a las 4:13 a. m. El epicentro preliminar se ubicó en Chaparral, Tolima.

Sismo.jpg
Sismo en Colombia
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un temblor de magnitud 5,6 se registró a las 4:13 de la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026 en Colombia, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con el mapa publicado por la entidad, el epicentro del sismo se localizó en el centro-sur del país, sobre la zona de la cordillera Central, en un punto ubicado entre las ciudades de Ibagué, Neiva y Cali.

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El SGC precisó que la información del boletín es automática y preliminar, y que aún no ha sido revisada por un sismólogo, por lo que los datos de magnitud y localización están sujetos a cambios.

Mapa del Servicio Geológico Colombiano con el epicentro de un sismo de magnitud 5.6 en el centro-sur de Colombia
El Servicio Geológico Colombiano reportó en su boletín preliminar un evento sísmico de magnitud 5.6 a las 4:13 a. m., hora local, del 3 de noviembre de 2026. La entidad aclara que la información es automática, aún no ha sido revisada por un sismólogo y está sujeta a cambios.

Datos preliminares del temblor de hoy

  • Fecha: martes 3 de noviembre de 2026
  • Hora local: 4:13 a. m.
  • Magnitud: 5,6
  • Ubicación del epicentro: Chaparral, Tolima
  • Fuente: Servicio Geológico Colombiano

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Actividad sísmica reciente en la región

El sismo de este martes ocurre en medio de varios reportes de actividad sísmica en el centro del país durante las últimas semanas. El SGC entregó un informe sobre el sismo registrado en la madrugada del viernes 30 de octubre de 2026 en Chaparral, Tolima, que ocurrió a las 2:27 de la mañana, tuvo una magnitud de 4,0 y una profundidad inferior a 30 kilómetros.

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Para ese evento, la entidad recopiló 281 reportes ciudadanos a través de la herramienta Sismo Sentido, provenientes de 61 centros poblados, 44 municipios y 12 departamentos.

Posteriormente, el SGC informó sobre varios sismos registrados durante la mañana del domingo 1 de noviembre en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Santander. Según los reportes oficiales, esos temblores no dejaron personas lesionadas ni daños materiales

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La entidad también reportó un sismo de magnitud 2,9 en Chaparral, Tolima, a las 7:11 a. m. del lunes 2 de noviembre, con profundidad superficial.

Cómo monitorea el SGC los temblores en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica del país. Cuenta con 339 estaciones sísmicas: 206 cubren el territorio de la Red Sismológica Nacional y 133 están instaladas en volcanes activos, monitoreados de manera permanente desde tres observatorios vulcanológicos y sismológicos

Para evaluar la intensidad, es decir, la forma en que un movimiento es percibido en un lugar determinado, el SGC utiliza la Escala Macrosísmica Europea EMS-98. La magnitud, en cambio, mide la energía liberada en el foco del sismo.

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Por qué tiembla en Colombia

La actividad sísmica en el país está relacionada con la interacción de placas tectónicas y con los numerosos sistemas de fallas presentes en el territorio colombiano. El director del SGC, Julio Fierro Morales, ha señalado que la actividad sísmica es una condición propia de la vida en Colombia y que la región del Pacífico concentra el principal escenario de esa dinámica geológica.

Las autoridades recomiendan a las personas que hayan percibido el temblor reportarlo en la sección Sismo Sentido del portal del Servicio Geológico Colombiano y consultar únicamente los canales oficiales para conocer la actualización de los datos del evento.

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