Tras el temblor de 5,6 en Tolima, se han registrado cinco réplicas: la más fuerte fue de 3,5

La tierra no dejó de moverse en el sur del Tolima tras el fuerte temblor que despertó a buena parte de Colombia este martes, 3 de noviembre. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), después del sismo de magnitud 5,6 ocurrido a las 4:13 a. m. se registraron al menos cinco réplicas, todas con epicentro en el municipio de Chaparral.

La primera réplica llegó apenas tres minutos después del movimiento principal, y la más fuerte, de magnitud 3,5, se produjo a las 4:27 a. m. Todas fueron catalogadas como superficiales, es decir, con una profundidad inferior a 30 kilómetros.

Estas son las réplicas reportadas por el SGC

4:16 a. m.: magnitud 3,3, Chaparral (Tolima), superficial.

4:27 a. m.: magnitud 3,5, Chaparral (Tolima), superficial.

4:56 a. m.: magnitud 2,2, Chaparral (Tolima), superficial.

5:17 a. m.: magnitud 2,1, Chaparral (Tolima), superficial.

5:30 a. m.: magnitud 2,3, Chaparral (Tolima), superficial.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3.3 a las 4:16 a. m. (hora local) del 3 de noviembre de 2026, localizado a 20 km de Roncesvalles, Tolima. El movimiento tuvo profundidad superficial, menor a 30 km, según el boletín actualizado.

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Las réplicas de menor magnitud, por debajo de 3, suelen pasar desapercibidas para la mayoría de la población. Sin embargo, pueden ser percibidas por personas que se encuentran cerca del epicentro.

Un sismo que se sintió hasta Bogotá

El temblor principal tuvo una magnitud inicial de 5,3, pero minutos después el SGC actualizó su boletín y la elevó a 5,6. El movimiento se sintió con fuerza en el centro del país, incluida Bogotá, donde las alarmas sísmicas de varios edificios se activaron y muchas personas salieron de sus viviendas en medio de la madrugada.



El temor tras el terremoto de agosto

El nuevo sismo reavivó la preocupación entre los colombianos. Hace casi tres meses, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó) sacudió gran parte del país. Ciudades como Cali y Pereira fueron de las más afectadas, con edificios colapsados y estructuras que todavía no se recuperan. Según el balance oficial consolidado en octubre, aquella tragedia dejó 335 personas muertas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas. Cerca de 500.000 personas resultaron afectadas.

¿Qué hacer ante una réplica?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. También aconsejan revisar las viviendas en busca de grietas o daños estructurales y no usar ascensores. Además, piden informarse únicamente a través de canales oficiales como el SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Antecedentes: actividad sísmica en Chaparral

El sur del Tolima registra una secuencia sísmica desde hace varias semanas. Según un informe publicado por el SGC el 1 de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.

El 30 de octubre, la entidad reportó en esa zona un sismo de magnitud 4,0 a las 2:27 de la madrugada, que fue percibido en 44 municipios de 12 departamentos, según 281 reportes ciudadanos recopilados por el SGC.

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Buena parte de los movimientos registrados en la zona han tenido profundidades menores a 30 kilómetros, características de una sismicidad cortical.

Recomendaciones

El Servicio Geológico Colombiano invita a quienes percibieron los movimientos a reportarlos en la sección Sismo Sentido de su portal web, herramienta que permite estimar la intensidad con la que se sintió cada evento. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del SGC y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conocer actualizaciones sobre nuevas réplicas y posibles afectaciones en la región.