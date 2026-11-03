Sismo de magnitud 5,6 sacudió al centro del país: balance de daños y afectaciones

En la madrugada de este martes 3 de noviembre, gran parte del centro del país se despertó debido a un fuerte sismo. Sobre las 4:13 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el temblor con una magnitud de 5,6.

Según la entidad, el epicentro del sismo se localizó en el centro-sur del país, en Chaparral, Tolima. Sin embargo, ese no fue el único movimiento: tres minutos más tarde se presentó una réplica de magnitud 3,3, también con epicentro en ese municipio.

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El movimiento fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué y Medellín. De acuerdo con el reporte de BLU Radio, el sismo tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros.

¿Qué afectaciones dejó el sismo en Tolima y Bogotá?

El alcalde de Chaparral, Elver González Mora, reportó una mujer herida y varias viviendas afectadas por el sismo de magnitud 5,6 de este martes. La mujer fue trasladada al Hospital San Juan Bautista después de que una pared le cayera encima. También se reportó una vivienda caída en el sector de Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas, y daños en otras casas del corregimiento y del casco urbano.

En Bogotá, las autoridades informaron que no se presentaron daños ni emergencias tras el movimiento. La cuenta oficial de la ciudad publicó: “Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am”.

Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país. https://t.co/jCyVRCKefp — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 3, 2026

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) también señaló que mantenía el monitoreo: “Nuestros equipos adelantan labores de seguimiento y verificación. Hasta el momento, no se reportan afectaciones en la ciudad”. Por su parte, el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, pidió reportar emergencias a la línea 123.

Por ahora no se registran afectaciones en @Bogota luego del sismo. Recuerden reportar emergencias a la línea 123 y seguir la cuenta del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo @IDIGER https://t.co/5fNwxcd3gX — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) November 3, 2026

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En Soacha, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ informó que ordenó el alistamiento de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Gestión del Riesgo. También anunció un barrido por el municipio para identificar posibles daños en viviendas, infraestructura y redes de servicios públicos. “Hasta el momento no tenemos reportes de emergencias”, indicó.

Luego del sismo de esta madrugada, con epicentro en Chaparral (Tolima) según el @sgcol, nuestra Administración está atenta y en seguimiento permanente.



He dado instrucción para que los organismos de socorro estén en alistamiento: Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el equipo de… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) November 3, 2026

En Tolima, el reporte de BLU Radio dio cuenta de un muro que colapsó en Chaparral y una persona que resultó herida levemente. La víctima fue trasladada por los bomberos a un centro asistencial. También se reportaron grietas en una vivienda de la vereda La Argentina, en el corregimiento de Las Hermosas, y el desprendimiento de parte de la fachada de un edificio en Ibagué.

Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención.



Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 3, 2026

La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció la activación de los protocolos de atención y prevención. “Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación”, publicó. Además, solicitó a los municipios revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad.

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¿Qué municipios de Tolima se quedaron sin servicio de energía?

El reporte de BLU Radio señaló que, después del sismo, permanecían sin servicio de energía Chaparral, Rioblanco y Roncesvalles, además de un sector rural de Planadas. Durante la emisión, se indicó que algunos servicios de telefonía y electricidad comenzaron a restablecerse.

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Los organismos de emergencia continuaban con las verificaciones en los municipios del departamento para establecer si había más daños en viviendas o infraestructura. La Defensa Civil informó que sus voluntarios realizaban recorridos y que, hasta ese momento, no tenían reportes de afectaciones de consideración en otros puntos del Tolima.