Clases en el Tolima hoy serán virtuales mientras autoridades evalúan situación por temblor de 5.6

La madrugada de este martes, a las 04:13 de la mañana se registró un temblor en Colombia que se sintió con fuerza en varias regiones del país, incluyendo la capital, Bogotá, donde las alarmas de los edificios despertaron a la ciudadanía. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, a una profundidad inferior a 30 kilómetros, ajustándose la magnitud inicial de 5,3 a 5,6 en un boletín posterior.

Este nuevo evento telúrico ocurre casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar (Chocó).

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Aquel sismo afectó a cerca de 500.000 personas y dejó graves daños estructurales, especialmente en ciudades del oeste y sur del país como Cali y Pereira. Según el balance oficial consolidado en octubre, esa tragedia dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas. Ante estos antecedentes, el movimiento de esta madrugada vuelve a despertar la preocupación entre la población por la repetición de daños y pérdidas humanas.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró a través de su cuenta de X que dio instrucciones para que las clases en todos los municipios del departamento sean virtuales, esto con el fin de avaluar los daños en estructuras y demás luego del temblor.



"Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención. Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad. Estamos atentos a lo que ocurre en todo el departamento, especialmente en Chaparral. Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los tolimenses", escribió en su red social.

Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención.



Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 3, 2026

Por su parte, el alcalde de Chaparral, Elver González Mora, reportó una mujer herida y varias viviendas afectadas por el sismo de magnitud 5,6 de este martes. La mujer fue trasladada al Hospital San Juan Bautista después de que una pared le cayera encima.

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También se reportó una vivienda caída en el sector de Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas, y daños en otras casas del corregimiento y del casco urbano.