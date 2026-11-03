Murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras un fuerte choque con el arquero del Andorra

El fútbol español está de luto. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, murió este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego del fuerte golpe que sufrió el lunes en el partido de la Segunda División de España contra el FC Andorra. El club canario confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial.

Según la información divulgada por el Tenerife, el jugador murió a las 7:00 GMT (2:00 a.m., hora de Colombia) en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde la noche anterior.

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Así fue el choque que dejó en silencio el estadio Heliodoro Rodríguez López

La jugada ocurrió en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, casa del conjunto tinerfeño.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió de su área para intentar despejar la pelota. En la acción, el guardameta impactó de lleno al delantero rival, una imagen que provocó el silencio absoluto de los aficionados presentes en las tribunas.



Atención médica en el terreno de juego

Tras el impacto, el atacante quedó tendido sobre el césped y fue atendido de inmediato por los servicios médicos del estadio. De acuerdo con la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria a raíz del golpe, de la que pudo ser reanimado en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió suspender el partido. De Miguel fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario, donde ingresó de urgencia.

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Evolución del estado de salud de Jesús de Miguel

Durante las horas posteriores al accidente, el Tenerife emitió varios reportes sobre la condición del jugador. En un primer momento, se informó que el delantero se encontraba “estable dentro de la gravedad”.

Sin embargo, un nuevo comunicado difundido en la madrugada del martes señaló que el futbolista había “empeorado neurológicamente”. Pocas horas después, el club confirmó su fallecimiento.

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Cronología de los hechos

Lunes, últimos minutos del partido: De Miguel choca con el arquero Jesús Owono en el centro del campo.

Inmediatamente después: sufre una parada cardiorrespiratoria, es reanimado y el árbitro suspende el encuentro.

Lunes en la noche: ingresa a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; el reporte inicial indica que está “estable dentro de la gravedad”.

Madrugada del martes: el club informa de un empeoramiento neurológico.

Martes, 7:00 GMT: se confirma el fallecimiento del jugador.

El comunicado del CD Tenerife

El club canario expresó su dolor en un mensaje oficial: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento” de su delantero.

En el mismo texto, la institución agregó: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.

El Tenerife también dirigió unas palabras a los allegados del futbolista y a su afición: “Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

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Conmoción en el fútbol español

La muerte de Jesús de Miguel ocurre apenas un día después de un partido de liga que terminó suspendido por la gravedad del choque. El caso ha generado conmoción en el fútbol español, especialmente en la isla de Tenerife, donde la afición siguió con angustia los reportes médicos durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Hasta el momento, el CD Tenerife no ha comunicado detalles adicionales sobre los actos de despedida del jugador ni sobre posibles decisiones relacionadas con los próximos compromisos del equipo en la Segunda División.