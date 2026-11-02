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Bucaramanga vs. Atlético Nacional HOY: EN VIVO y online la Liga BetPlay 2026

Los leopardos reciben al cuadro verdolaga en un nuevo choque de la Liga BetPlay con la necesidad de ganar y poder lograr la clasificación a cuadrangulares.

Bucaramanga vs. Atlético Nacional.jpg
Bucaramanga vs. Atlético Nacional //
Fotos: X @ABucaramanga @nacionaloficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

La Liga BetPlay llega a su recta final y, en el marco de la fecha 17, presenta un partidazo este lunes festivo, 2 de noviembre. Atlético Bucaramanga recibe en casa a Atlético Nacional con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Por su parte, Nacional ya aseguró su clasificación y optó por llevar un equipo alternativo a la capital de Santander, pensando en administrar las cargas y recuperar físicamente a varios de sus jugadores.

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Aun así, el conjunto antioqueño buscará quedarse con la victoria en condición de visitante y mantener sus aspiraciones de terminar en la primera casilla de la reclasificación, además de conservar la ventaja que otorga el punto invisible en los cuadrangulares.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Bucaramanga vs. Atlético Nacional HOY?

El duelo entre leopardos y verdolagas lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 8:15 de la noche con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.

A través de la señal de YouTube, habrá transmisión EN VIVO de este partido de la mano de un equipo de expertos que analizará cada jugada al instante.

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Alineaciones Bucaramanga vs. Atlético Nacional confirmadas HOY

  • Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabry Castro, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla.
  • Nacional: Franco Armani; Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco, Yerson Ríos; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez, Juan José Escorcia y Andrés Sarmiento.
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