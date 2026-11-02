Bucaramanga vs. Atlético Nacional HOY: EN VIVO y online la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay llega a su recta final y, en el marco de la fecha 17, presenta un partidazo este lunes festivo, 2 de noviembre. Atlético Bucaramanga recibe en casa a Atlético Nacional con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Nacional ya aseguró su clasificación y optó por llevar un equipo alternativo a la capital de Santander, pensando en administrar las cargas y recuperar físicamente a varios de sus jugadores.

Publicidad

Aun así, el conjunto antioqueño buscará quedarse con la victoria en condición de visitante y mantener sus aspiraciones de terminar en la primera casilla de la reclasificación, además de conservar la ventaja que otorga el punto invisible en los cuadrangulares.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Bucaramanga vs. Atlético Nacional HOY?

El duelo entre leopardos y verdolagas lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 8:15 de la noche con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.



A través de la señal de YouTube, habrá transmisión EN VIVO de este partido de la mano de un equipo de expertos que analizará cada jugada al instante.

Alineaciones Bucaramanga vs. Atlético Nacional confirmadas HOY