¡Volvió y marcó! El gol de Jackson Martínez en su regreso con Independiente Medellín

Jackson Martínez tuvo un regreso especial con el Deportivo Independiente Medellín. Después de seis años alejado de las canchas, el delantero chocoano volvió a disputar un partido oficial y terminó convirtiéndose en protagonista al marcar el gol que le dio la victoria al 'Poderoso' frente a Alianza Valledupar.

El atacante ingresó al terreno de juego cuando transcurrían 55 minutos del encuentro. Amaranto recurrió a la experiencia de 'Chachachá' en un momento complicado para el DIM, que no encontraba la manera de romper el empate y necesitaba sumar para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales.

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Martínez permaneció cerca del área rival, a la espera de una pelota que le permitiera intervenir y demostrar su capacidad goleadora.

¿Cómo fue el gol de Jackson Martínez en su regreso al Medellín?

Cuando el partido se acercaba a su final, apareció la jugada que cambió el ambiente en el estadio Atanasio Girardot.

Al minuto 90, Jackson Martínez aprovechó un rebote dentro del área de Alianza Valledupar y envió el balón al fondo de la red. La definición desató la celebración de los aficionados del Medellín, que encontraron en el experimentado atacante la respuesta que el equipo había buscado durante buena parte del compromiso.

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La acción recordó una de las características que marcaron su trayectoria como delantero: la capacidad para ubicarse dentro del área y aprovechar las oportunidades de gol.

El tanto llegó en un momento determinante para el conjunto antioqueño, que estaba teniendo dificultades para encontrar espacios y construir una jugada que le permitiera quedarse con la victoria.

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¿Cuánto tiempo llevaba Jackson Martínez sin jugar?

El regreso de 'Chachachá' se produjo después de seis años sin disputar partidos oficiales. El delantero respondió como en los viejos tiempos con una anotación que puso a celebrar a los seguidores del Poderoso, que estaban desesperados por lo mostrado por su equipo en la cancha.