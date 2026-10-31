James Rodríguez, Edwin Cardona y Mateus Uribe la sacaron del estadio con sus disfraces de Halloween

Los futbolistas de Atlético Nacional dejaron por un momento la competencia de lado para celebrar Halloween con sus compañeros. Las figuras del equipo antioqueño llegaron disfrazadas a la sede deportiva de Guarne y compartieron sus particulares atuendos, que rápidamente llamaron la atención de los hinchas en redes sociales.

La celebración se llevó a cabo antes de la concentración para el compromiso de este lunes frente a Atlético Bucaramanga, por la Liga BetPlay. Entre los jugadores que participaron estuvieron James Rodríguez, Edwin Cardona y Mateus Uribe, quienes eligieron personajes y vestimentas bastante diferentes.

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¿De qué se disfrazó James Rodríguez para Halloween?

El número 23 de Atlético Nacional eligió un personaje reconocido del universo de los superhéroes y villanos. James Rodríguez llegó caracterizado como el Joker, conocido también como el Guasón, el principal enemigo de Batman.



Sin embargo, el futbolista no escogió cualquier versión del personaje. Su vestuario estuvo inspirado en la interpretación de Jared Leto, quien dio vida al villano en las películas Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

El atuendo del mediocampista fue uno de los que más llamó la atención durante la celebración organizada por el conjunto verdolaga.

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¿Cuál fue el disfraz de Edwin Cardona y Mateus Uribe?

Por su parte, Edwin Cardona también se sumó a la celebración con una caracterización particular. El capitán de Atlético Nacional se disfrazó de vendedor de Vive 100 y completó su atuendo con una peluca similar a la que suele llevar Carlos 'El Pibe' Valderrama.

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El mediocampista atraviesa un buen momento deportivo con el equipo antioqueño, en el que ha aportado goles y asistencias.

Uno de los disfraces que más comentarios generó fue el de Mateus Uribe. El experimentado mediocampista decidió dejar de lado los atuendos tradicionales y apareció caracterizado como la princesa de Blancanieves. Además, acompañó su vestuario con una canasta y una amplia sonrisa, una combinación que provocó risas entre sus compañeros y seguidores.

Atlético Nacional llega como líder de la Liga BetPlay

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La celebración de Halloween se produjo en medio del buen presente deportivo del conjunto antioqueño. Atlético Nacional ocupaba el primer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, después de disputar 16 jornadas, y de conseguir una victoria frente a Independiente Santa Fe.

Ahora, el equipo se prepara para visitar a Atlético Bucaramanga este lunes, en un compromiso para el que los jugadores aprovecharon la antesala de la concentración para compartir un momento diferente y mostrar su lado más divertido.