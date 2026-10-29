Dayro Moreno rompió otro récord histórico en el fútbol profesional colombiano

Oriundo de Chicoral, Tolima, Dayro Moreno ya tiene un lugar asegurado en las páginas doradas de la historia del fútbol profesional colombiano.

El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico del balompié nacional y ha dejado su huella como figura en prácticamente todos los equipos en los que ha militado desde su debut a comienzos de los años 2000.

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A la fecha, Moreno suma más de 300 goles como profesional y ha superado los registros de históricos futbolistas como Radamel Falcao, Víctor Hugo Aristizábal y Carlos Bacca, entre otros.

De esta manera, se consolidó como el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano. Sin embargo, su legado estadístico sigue creciendo y ahora alcanzó otra marca que durante una década estuvo en poder de Miguel Calero.



Dayro Moreno con Once Caldas vs. Cúcuta Instagram @oncecaldasoficial

Otro récord de Dayro Moreno en su carrera

Luego del duelo entre Once Caldas y Alianza por la Liga BetPlay, el delantero tolimense se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia, al alcanzar los 937 encuentros, según reveló el periodista Carlos Forero.

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Con esta cifra, Moreno superó el registro que durante cerca de 10 años perteneció al histórico arquero Miguel Calero, quien había ocupado el primer lugar en esta estadística.

La extensa carrera de Dayro Moreno también lo ha llevado a jugar en diferentes países. El delantero ha pasado por Brasil, Rumania, México, Argentina y Bolivia, además de construir una importante trayectoria en Colombia.

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En el fútbol colombiano, Moreno ha vestido las camisetas de Once Caldas, Millonarios, Bucaramanga, Atlético Nacional y Junior, clubes que fueron determinantes en una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los máximos referentes goleadores del fútbol profesional colombiano.

Ahora, además de ostentar el récord como máximo goleador histórico, Dayro Moreno suma una nueva marca a su carrera: ser el futbolista colombiano con más partidos disputados.