Atlético Nacional vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional pone al día su calendario este jueves, 29 de octubre, cuando reciba a Independiente Santa Fe por un duelo pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay, el cual no se pudo llevar a cabo en su momento por lo sucedido con el terremoto del 10 de agosto.

Con este duelo, el cuadro verdolaga se pone al día en el calendario y llega 16 partidos este semestre, ocupando, parcialmente, la primera posición con 32 unidades a la espera de lo que pueda pasar en este partido como entre América de Cali y Fortaleza.

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Siga aquí EN VIVO Atlético Nacional HOY vs. Santa Fe

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¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Santa Fe HOY?

Este duelo, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay, se encuentra programado para las 8:30 de la noche de este jueves, 29 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Historial entre Nacional y Santa Fe

A la fecha, verdolagas y cardenales se han enfrentado en 270 oportunidades, de las cuales 114 oportunidades han sido victoria para el cuadro antioqueño y tan solo 77 para los capitalinos. Han empatado en 79 ocasiones.

Los dos clubes cuentan con una rivalidad que ha escalado en instancia decisivas, incluso, en diferentes finales a lo largo de la historia.

Foto: Atlético Nacional

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Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Santa Fe