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Atlético Nacional vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

El calendario de la Liga BetPlay se pone al día con este choque entre verdolagas y cardenales en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Atlético Nacional vs. Santa Fe.jpg
Atlético Nacional vs. Santa Fe //
Fotos: X @nacionaloficial @SantaFe
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Atlético Nacional pone al día su calendario este jueves, 29 de octubre, cuando reciba a Independiente Santa Fe por un duelo pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay, el cual no se pudo llevar a cabo en su momento por lo sucedido con el terremoto del 10 de agosto.

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Con este duelo, el cuadro verdolaga se pone al día en el calendario y llega 16 partidos este semestre, ocupando, parcialmente, la primera posición con 32 unidades a la espera de lo que pueda pasar en este partido como entre América de Cali y Fortaleza.

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Siga aquí EN VIVO Atlético Nacional HOY vs. Santa Fe

Con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas verdolagas como cardenales podrán seguir este compromiso EN VIVO, online y gratis con la narración y análisis de todo un equipo de expertos.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Santa Fe HOY?

Este duelo, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay, se encuentra programado para las 8:30 de la noche de este jueves, 29 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Historial entre Nacional y Santa Fe

A la fecha, verdolagas y cardenales se han enfrentado en 270 oportunidades, de las cuales 114 oportunidades han sido victoria para el cuadro antioqueño y tan solo 77 para los capitalinos. Han empatado en 79 ocasiones.

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Los dos clubes cuentan con una rivalidad que ha escalado en instancia decisivas, incluso, en diferentes finales a lo largo de la historia.

Santa Fe vs. Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Santa Fe

  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín; Andrés Sarmiento, Elías Cabrera, Juan Rengifo y James Rodríguez.
  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega.
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