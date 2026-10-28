Llaneros hace derecho de petición por polémicas arbitrales: "Lo que digan ellos es palabra de Dios"

Llaneros Fútbol Club presentó un derecho de petición ante la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor para solicitar explicaciones sobre varias decisiones arbitrales que, según el equipo, lo han perjudicado desde su ascenso a la Primera División.

Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, aseguró que el club se siente víctima de una persecución y reclamó transparencia en las determinaciones del VAR, especialmente después de la polémica jugada que terminó en penalti a favor de Jaguares de Córdoba en el minuto 66.

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En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente explicó que la decisión de acudir a este mecanismo legal se tomó después de agotar las instancias de diálogo sin observar cambios. La solicitud incluye jugadas relacionadas con expulsiones, penaltis y revisiones del VAR en encuentros frente a Águilas Doradas, Millonarios, Cúcuta, Once Caldas, Internacional de Bogotá y Jaguares, entre otros equipos. Además, Llaneros pidió conocer los audios del VAR, los informes de los observadores arbitrales, los criterios utilizados para designar a los jueces y las medidas adoptadas frente a las actuaciones cuestionadas.

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“Nosotros lo que queremos es no que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten absolutamente nada”, manifestó Trujillo, quien sostuvo que los errores arbitrales han tenido consecuencias deportivas y psicológicas para sus jugadores.



Según el presidente, las decisiones repetidas han generado inseguridad dentro del campo, al punto de que algunos futbolistas afrontan los partidos condicionados por el temor a recibir tarjetas o quedar involucrados en nuevas controversias.



Varias polémicas

Uno de los episodios que motivó el reclamo fue la expulsión de John Vásquez durante el partido contra Millonarios, así como un penalti señalado frente a Once Caldas que, de acuerdo con Trujillo, no correspondía a una infracción. Sin embargo, la polémica más reciente se presentó en el encuentro contra Jaguares, cuando el árbitro inicialmente sancionó una falta en ataque a favor de Llaneros, pero cambió su decisión después de la intervención del VAR y terminó concediendo una pena máxima al conjunto cordobés.

“Nosotros no podemos decir absolutamente nada porque al otro día estamos suspendidos. (…) Entonces, lo que digan ellos es palabra de Dios”, expresó, al cuestionar que jugadores y directivos no cuenten con mecanismos suficientes para defender sus posiciones frente a determinaciones que consideran injustas.

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“Yo quiero creer que es un tema humano, yo quiero creer que definitivamente no hay nada en contra de Llaneros, pero lo que pasa es que ya es muy difícil creer”, señaló.

El dirigente insistió en que su objetivo es conocer qué ocurrió en las jugadas reclamadas y bajo qué argumentos se modificaron decisiones tomadas inicialmente en el terreno de juego.

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“Yo quiero escuchar los audios del VAR, quiero saber qué dijo el observador que estaba ahí. (…) Yo quiero ver, quiero escuchar los audios. Es todo lo que yo quiero escuchar”, concluyó.